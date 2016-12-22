LG анонсировала сразу пять новых смартфонов: Stylus 3 (Stylo 3), K10, K8, K4 и K3

Ещё до начала выставки потребительской электроники CES 2017 компания LG анонсировала сразу пять новых смартфонов модельного ряда 2017 года.

Одной из новинок является смартфон Stylus 3, который в США будет продаваться под названием Stylo 3. Это модель среднего уровня, которая поддерживает возможность работы со стилусом, входящим в комплект поставки. Устройство оснащено 5,7-сенсорным дисплеем на базе технологии In-cell Touch с HD разрешением 1280х720 точек (плотность размещения пикселей 258ppi). Аппарат несёт на борту 8-ядерный процессор MediaTek MT6750, работающий на частоте 1,5 Ггц, 3 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной флэш-памяти. Ёмкость хранилища можно расширить благодаря наличию слота для установки карты памяти формата microSD. На задней панели расположена 13-мегапиксельная основная камера, а камера на лицевой панели содержит 8-мегапиксельный сенсор. Пользователям доступны беспроводные интерфейсы Wi-Fi (802.11 b, g, n), Bluetooth 4.2 и порт microUSB 2.0. Ёмкость батареи составляет 3200 мАч. Новинка имеет размеры 155,6×79,8×7,4 мм и массу 149 г. Среди дополнительных функций отмечается наличие сканера отпечатков пальцев. В качестве операционной системы используется версия Android 7.0 Nougat.

Также были анонсированы четыре новых смартфона в рамках серии K: K10, K8, K4 и K3. В названиях новинок не используется индекс 2017, что может привести к путанице, так как на рынке уже доступны смартфоны LG K10, K8, K4 и K3, представленные ранее в этом году.

Технические характеристики нового смартфона LG K10:

Дисплей: 5,3-дюймовый In-cell Touch с HD разрешение 1280х720 точек (277 ppi);

Процессор: 8-ядерный MediaTek MT6750 с частотой 1,5 ГГц;

ОЗУ: 2 ГБ;

Хранилище: 16 ГБ или 32 ГБ + слот для карты памяти;

Основная камера: 13-мегапиксельная;

Камера на лицевой панели: 5-мегапиксельная;

Батарея: съёмная на 2800 мАч;

Связь: LTE, Wi-Fi (802.11 b, g, n), Bluetooth 4.2, USB 2.0, NFC;

Размеры: 148,7×75,3×7,9 мм;

Масса: 142 г;

Дополнительно: сканер отпечатков пальцев;

ОС: Android 7.0 Nougat.

Технические характеристики нового смартфона LG K8:

Дисплей: 5-дюймовый In-cell Touch с HD разрешение 1280х720 точек (294 ppi);

Процессор: 4-ядерный Snapdragon 425 MSM8917 с частотой 1,4 ГГц;

ОЗУ: 1,5 ГБ;

Хранилище: 16 ГБ + слот для карты памяти;

Основная камера: 13-мегапиксельная;

Камера на лицевой панели: 5-мегапиксельная;

Батарея: съёмная на 2500 мАч;

Связь: LTE, Wi-Fi (802.11 b, g, n), Bluetooth 4.2, USB 2.0, NFC;

Размеры: 144,8×72,1×8,09 мм;

Масса: 142 г;

ОС: Android 7.0 Nougat.

Технические характеристики нового смартфона LG K4:

Дисплей: 5-дюймовый In-cell Touch с разрешение 854х480 точек (196 ppi);

Процессор: 4-ядерный Snapdragon 210 MSM8909 с частотой 1,1 ГГц;

ОЗУ: 1 ГБ;

Хранилище: 8 ГБ + слот для карты памяти;

Основная камера: 5-мегапиксельная;

Камера на лицевой панели: 5-мегапиксельная;

Батарея: съёмная на 2500 мАч;

Связь: LTE, Wi-Fi (802.11 b, g, n), Bluetooth 4.1, USB 2.0;

Размеры: 144,76×72,6×7,9 мм;

Масса: 135 г;

ОС: Android 6.0.1 Marshmallow.

Технические характеристики нового смартфона LG K4:

Дисплей: 4,5-дюймовый с разрешение 854х480 точек (218 ppi);

Процессор: 4-ядерный Snapdragon 210 MSM8909 с частотой 1,1 ГГц;

ОЗУ: 1 ГБ;

Хранилище: 8 ГБ + слот для карты памяти;

Основная камера: 5-мегапиксельная;

Камера на лицевой панели: 2-мегапиксельная;

Батарея: съёмная на 2100 мАч;

Связь: LTE, Wi-Fi (802.11 b, g, n), Bluetooth 4.1, USB 2.0;

Размеры: 133,9×69,75×9,44 мм;

Масса: 132 г;

ОС: Android 6.0.1 Marshmallow.

Компания LG пока не поделилась информацией о сроках начала продаж и ориентировочной розничной цене новых смартфонов Stylus 3 (Stylo 3), K10, K8, K4 и K3.

Источник: phonearena