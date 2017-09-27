LG Display показала новые сгибающиеся лампы OLED, срок службы которых достигает 13 лет

Компания LG Display продемонстрировала на международной дизайнерской выставке London DesignJunction, проходившей на этой неделе, новые лампы OLED, которые выделяются своей конструкцией и возможностями, вытекающими из нее.

Прежде всего отметим, что первые подобные лампы, выполненные по технологии OLED, компания LG Display представила еще в 2014 году. С тех пор технология получила множество существенных улучшений. Лампы OLED нового поколения стали тоньше, намного гибче и долговечнее. Теперь обо всем по порядку.

Эти лампы, по сути, представляют собой очень растянутые одиночные пиксели OLED. Будучи очень гибкими, они могут принимать самые вычурные формы, вписываясь в любой интерьер и позволяя получать мягкое красивое освещение в помещении.

Для выпуска осветительных панелей OLED для новых ламп производитель использует оборудования пятого поколения, тогда как их предшественники изготавливались с применением станков второго поколения.

Новое поколение OLED-ламп LG Display представлено тремя базовыми разновидностями. Эти три базовые разновидности отличаются формой. Одна из новинок является квадратной, а две другие характеризуются продолговатой формой и имеют разную длину. Сообщается, что все они мощнее своих предшественников 2014 года выпуска, но точных данных, увы, нет. При этом расчетный срок службы у новых ламп выше. Для вытянутых моделей производитель заявляет от 30 000 до 40 000 часов без заметных ухудшений световых характеристик. Таким образом, если использовать эти лампы около 10 часов в день, то срок их службы может достичь 13 лет.

Кроме того, упоминается возможность регулировки цветовой температуры в зависимости от времени суток, окружающей обстановки и прочих факторов.

Помимо дома LG Display также рассматривает иные области применения этих ламп. В частности, сейчас компания ведет переговоры с различными автопроизводителями по поводу поставок специальных панелей OLED янтарного и красного цвета для задних фар.

Массовое производство этих осветительных панелей должно начаться только в начале следующего года. Когда и по какой цене подобные лампы появятся на рынке, пока неизвестно.

Источник: Gizmochina