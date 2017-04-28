LG Electronics объявила о старте продаж в Украине новых игровых мониторов по цене от 4999 грн (LG 24MP59G-P) до 20999 грн (LG 34UC79G-B)

Компания LG Electronics анонсировала старт продаж в Украине целого ряда новых мониторов для любителей компьютерных игр, включая модели LG 24MP59G-P, LG 24GM79G-B, LG 27MP59G-P, LG 29UM69G-P, LG 34UC79G-B и LG 34UM69G-P.

Мониторы из обновленной линейки поддерживают ряд характеристик, востребованных геймерами. В частности, благодаря функции 1 ms Motion Blue Reduction минимизируется время отклика в 1 мс, а также уменьшается размытость и раздвоение изображений для более плавного и точного геймплея.

Технология FreeSync обеспечивает мягкие переходы в динамических сценах с высоким разрешением и устраняет проблему разрыва изображения, Dynamic Action Sync (DAS) реализует динамическую синхронизацию действий , а активизация функции Black Stabilizer — обеспечивает дополнительную детализацию темных сцен. Еще одна особенность новых мониторов заключается в функции «Оптический прицел», которая позволяет геймеру стрелять максимально точно.

Все модели мониторов представлены в различных размерах и с разным типом матрицы – IPS или TN – для игр любого формата (21:9 или 16:9), а модели 34UC79G и 24GM79G вдобавок поддерживают высокую частоту обновления 144 Гц. Под каждый жанр игры можно подобрать подходящий режим: «Игра», FPS или RTS, а также задать собственные игровые настройки экрана.

Монитор LG 34UC79G-B уже представлен на украинском рынке, его рекомендованная цена составляет 20999 грн. Модель LG 29UM69G-P появится в розничных сетях электроники с 3 мая и будет стоить от 10999 грн. Остальные модели появятся в продаже начиная с 10-15 мая, их рекомендованная стоимость: LG 24GM79G-B – 13999 грн, LG 27MP59G-P – 10999 грн, LG 24MP59G-P – 4999 грн и LG 34UM69G-P – 16999 грн.

Источник: LG