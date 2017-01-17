LG говорит о повышенной безопасности и надежности аккумулятора смартфона G6

Как считаете, какова самая главная особенность нового смартфона LG G6? Большой дисплей? Водонепроницаемость? Красивый внешний вид? А вот и нет! По мнению южнокорейского гиганта, самым главным достоинством G6 является… его невозгораемость!

По словам представителей компании, при создании нового флагмана приоритет был отдан не столько его начинке, сколько его безопасности. Так, чтобы предотвратить излишнее нагревание батареи, в G6 используются медные тепловые трубки, задача которых заключается в отводе излишков тепла. Обычно эта технология применяется в ПК и ноутбуках.

Кроме этого, для смартфона были разработаны совершенно новые аккумуляторы, которые выдерживают воздействие около 150 градусов по Цельсию, что выше американских и европейских стандартных 130 градусов. Также батареи подвергли особым новым тестам, таким как протыкание острым ногтем или сбрасывание на них тяжелых предметов с высоты.

Наконец, была изменена внутренняя компоновка устройства: подверженные нагреву детали телефона инженеры компании разместили на некотором расстоянии друг от друга. В среднем это позволило снизить температуру смартфона на 6-10%.

Вне всякого сомнения, таким образом LG надеется поднять продажи среди тех, кого напугали прошлогодние новости о внезапных возгораниях Samsung Galaxy Note7.

Как ожидается, G6 будет представлен в конце февраля в рамках выставки MWC 2017 и поступит в продажу 10 марта, на месяц опередив своего главного конкурента в лице нового флагмана Samsung Galaxy S8.



Источник: Engadget