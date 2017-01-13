LG Gram 14 массой 860 г занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый легкий ноутбук с 14-дюймовым экраном

Компания LG Electronics с гордостью сообщила о том, что ее новый 14-дюймовый ноутбук LG Gram 14 занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый легкий серийный ноутбук в своем классе.

Сообщается, что сравнив более 70 различных ноутбуков, оснащенных экранами диагональю 14 дюймов, представители Книги рекордов Гиннесса пришли к выводу, что модель LG Gram 14 при весе 860 грамм является самой легкой и вручили компании соответствующий сертификат. Соответствующая запись в книге датирована 21 декабря 2016 года. Здесь не лишним будет отметить, что в прошлом году самым легким ноутбуком по версии Книги рекордов Гиннеса стал LG Gram 15, оснащенный 15,6-дюймовым экраном, его масс составляла 980 грамм.

Напомним, обновленная линейка ноутбуков LG Gram была представлена в первых числах этого месяца. Всего в серии насчитывается восемь моделей. К слову, 15-дюймовая модель является самой тяжелой в линейке. Самая легкая – модель с 13,3-дюймовым экраном – весит 830 грамм. Масса самой долгоиграющей модели LG All Day Gram (24 работы без подзарядки) с дисплеем диагональю 13,3 дюйма составляет 940 г.

Напомним, новые ноутбуки LG All Day Gram оснащаются процессорами Intel Core седьмого поколения, оперативной памятью DDR4 (от 4 до 16 ГБ), SSD емкостью 256 или 512 ГБ и дисплеями разрешением 1920х1080 пикселей. Цены на них варьируются от $1100 до $2200.

Источник: cdrinfo