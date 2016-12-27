LG хочет выпустить смартфон G6 раньше обычного, рассчитывая на значительное улучшение продаж

Корейское издание Etnews утверждает, что компания LG планирует выпустить свой новый флагманский смартфон G6 (название предположительное) раньше обычного. В частности, говорится об отклонении от традиционных сроков выпуска флагманских смартфонов на один месяц. Учитывая, что текущий флагман LG G5 был представлен на MWC в этом году, а его продажи в различных странах мира начались 31 марта (1 апреля в США), можно заключить, что его преемник появится на полках магазинов в последних числах февраля или первых числах марта следующего года.

Желание производителя выпустить свой новый флагманский смартфон пораньше, дабы опередить Samsung и других, и тем самым улучшить собственные продажи, вполне понятно и естественно, особенно если вспомнить провал LG G5 и общее положение компании на рынке смартфонов, которое уже можно называть бедственным. Но вот поможет ли этот шаг производителю, который отчаянно стремится вернуть былые позиции, достичь желаемого результата – вопрос, ответа на который придется подождать.

Во многом результат будет зависеть не столько от мнимого преимущества по времени, хотя определенная логика в этом есть (Galaxy S8 выйдет позже, а продажи iPhone традиционно в этот период идут на спад), сколько от самого устройства. К слову, грядущему смартфону LG G6 приписывают принципиально новый дизайн, а также использование металла и стекла в качестве основных материалов корпуса, что выльется в неизбежный отказ от модульной конструкции, но позволит приобрести защиту от воды и поддержку беспроводной зарядки. Поговаривают даже, что LG G6 может получить сканер радужной оболочки глаза, встроенный во фронтальную камеру. Впрочем, пока все это на уровне слухов, так что стоит подождать других подтверждений.

Источник: Etnews