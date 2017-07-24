LG начала тестировать коммерческих роботов-ассистентов и роботов-уборщиков в международном аэропорту Сеула

Южная Корея решила заблаговременно подготовиться к Зимней Олимпиаде, которая пройдет в этой стране уже в следующем году, и запустила тестирование роботов LG в крупнейшем аэропорту страны Инчхон (Сеул). На вахту заступили сразу две модели, представленные на CES 2017: робот-гид Airport Guide Robot и робот-уборщик Airport Cleaning Robot.

Первый по сути представляет собой «планшет на колесах», который способен отвечать на вопросы на четырех языках: английском, китайский, японском и корейском. Просканировав билет, этот информационный ассистент может предоставить пассажиру информацию о времени начала посадки на рейс, местонахождении соответствующего выхода для посадки на самолет и даже прогноз погоды в месте назначения.

Кроме того, Airport Guide Robot может предложить пассажиры оптимальные маршруты передвижения в здании аэропорта и сопроводить пассажира к месту посадки на самолет или в любое другое место.

Как понятно из названия, Airport Cleaning Robot призван обеспечивать чистоту солидных по площади и при этом многолюдных помещений. Этот промышленный пылесос с увеличенным объемом пылесборника, многочисленными щетками и насадками подходит для чистки любых поверхностей, от керамической плитки до ковровых покрытий. Чтобы не натыкаться на людей и объезжать фонтаны робопылесос оснащен необходимыми сенсорами и камерами, а также специальными сенсорными бамперами, распознающими препятствия.

Как отметила компания LG, она намерена продолжать собственные разработки в данном направлении и развивать сегмент коммерческих роботов, так как верит, что у него большое будущее.

Напомним, что недавно робот-охранник одного из офисных центров Вашингтона подал в отставку и уехал отдыхать в фонтан.

Источник: LG