LG объявила о старте глобальных продаж 5,5-дюймового смартфона LG X power2 с емким аккумулятором на 4500 мАч

Компания LG Electronics объявила о старте глобальных продаж представленного на выставке MWC 2017 смартфона LG X power2. Новый смартфон с емким аккумулятором на 4500 мАч появится на рынках Северной Америки, Азии, Европы, Латинской Америки и других регионов мира до конца текущего месяца.

Напомним, что LG X power2 – это смартфон среднего ценового сегмента, рассчитанный на пользователей, которые ищут устройство с максимальным временем автономной работы. С момента полного заряда смартфон способен обеспечить 26 часов разговоров, 18 часов просмотра видео или 19 часов серфинга в интернете, чего вполне хватит для эксплуатации на протяжении двух полных дней. Габариты смартфона составляют 154,7х78,1х8,4 мм, вес — 164 грамма.

Модель оснащена 5,5-дюймовым дисплеем HD In-cell Touch с разрешением 1280×720 точек. В качестве аппаратной платформы выступает восьмиядерная система-на-чипе Mediatek MT6750 (Cortex-A53, 1,5 ГГц) с графикой Mali-T860MP2. Объем оперативной памяти смартфона составляет 1,5 или 2 ГБ (в зависимости от рынка), емкость хранилища данных — 16 ГБ, плюс возможность расширить его за счет карт памяти MicroSD.

Смартфон LG X power2 оснащен основной камерой на 13 Мп и фронтальной на 5 Мп. При этом основная камера поддерживает функцию Zero Shutter Lag для мгновенной съемки фотографий, а широкоугольная фронтальная камера — автоматические снимки и интервальную съемку по жесту руки.

Напомним, что предшественник данной модели LG X Power на данный момент продается в Украине по цене 4500 грн, так что от новинки с улучшенными характеристиками можно ожидать стоимости в диапазоне 5000-6000 грн. Точная рекомендованная стоимость и сроки начала продаж в Украине будут объявлены дополнительно.

Источник: LG