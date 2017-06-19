LG подготовила к выпуску смартфон G6+ и программное обновление для оригинального G6

Компания LG подготовила к выпуску новую версию своего флагманского смартфона G6. Новинка с названием LG G6+ получила больше памяти для хранения данных и несколько других улучшений.

Как и оригинальная версия, устройство оснащено плоским 5,7-дюймовым дисплеем FullVision с QHD+ разрешением (2880×1440 точек). Плотность размещения пикселей составляет 564 PPI, а соотношение сторон — 18:9. Смартфон LG G6+ несёт на борту процессор Qualcomm Snapdragon 821 (MSM8996AC) и 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4. Ёмкость встроенной флэш-памяти увеличена с 32 ГБ в базовой модели LG G6 до 128 ГБ. Также в наличии имеется слот для установки карты памяти формата microSD. В новинке реализована поддержка технологии беспроводной зарядки Qi, а в комплект поставки включаются наушники B&O. Дополнительно предлагаются новые варианты цветового исполнения корпуса: Optical Marine Blue, Optical Terra Gold и Optical Black. Специальное покрытие задней панели изменяет оттенок в зависимости от освещения. Информация о сроках начала продаж и цене смартфона LG G6+ пока не сообщается.

Вместе с тем, для оригинальной модели LG G6 выпущено первое крупное обновление прошивки, добавляющее несколько новых программных функций. Так, добавлена поддержка функции распознавания лиц, которая работает даже тогда, когда смартфон заблокирован. Соответственно, чтобы разблокировать устройство, достаточно поднести смартфон к лицу. Функция Low Power Consumption анализирует данные, поступающие от сенсоров, и оптимизирует потребление энергии в зависимости от месторасположения и движений пользователя. Другие функции включают точную настройку громкости Hi-Fi Quad аудио и автоматическую запись вызовов с определенного заданного номера.

Источник: GSMArena