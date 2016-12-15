LG покажет на CES 2017 сразу шесть новых смартфонов и 4K-монитор с поддержкой HDR

До начала выставки CES 2017 осталось ещё около трёх недель, а в сети уже начинает постепенно раскрываться информация о грядущих анонсах компании LG.

Так, по данным некоторых источников, на выставку CES 2017 компания LG привезёт сразу шесть новых смартфонов. Модель K3 2017 придёт на смену оригинальному устройству K3. Она получит 4,5-дюймовый дисплей, 5-мегапиксельную основную камеру, 2-мегапиксельную камеру на лицевой панели и батарею ёмкостью 2100 мАч. Пользователям предлагаются увеличенная ёмкость батареи и новая камера на лицевой панели. Смартфон K4 2017, соответственно, является обновлённой модификацией K4 с увеличенным дисплеем (диагональю 4,7 дюйма), батареей большей ёмкости (2500 мАч), более высоким разрешением камер (8 и 5 МП).

Версия LG K8 2017 несёт на борту 5-дюймовый дисплей с HD разрешением 1280х720 точек, 13-мегапиксельную основную камеру, 5-мегапиксельную камеру на лицевой панели и батарею ёмкостью 2500 мАч. В данном случае улучшены характеристики камеры на задней панели и аккумулятора. Смартфон K10 2017, судя по всему, ограничится обновлениями дизайна и некоторыми незначительными характеристиками. Новинка содержит 5,3-дюймовый дисплей с HD разрешением, защитное стекло с эффектом 2.5D на лицевой и задней панелях, 5-мегапиксельную камеру с широкоугольным объективом на лицевой панели, сканер отпечатков пальцев, кнопки на задней панели. Ещё одним новым смартфоном станет защищённая модель X caliber. Она получит корпус, обеспечивающий защиту от пыли и воды в соответствии с требованиями сертификации IP68. Ёмкость батареи составит 4100 мАч.

Модель LG Stylus 3 появится на некоторых рынках под названием Stylo 3 plus предложит пользователям 5,7-дюймовый дисплей, комплектное цифровое перо, сканер отпечатков пальцев и кнопки на задней панели. Ёмкость батареи составит 3200 мАч, что на 200 мАч больше, чем у предшественника. В новом устройстве будут доступны 13-мегапиксельная камера на задней панели и 5-мегапиксельная камера на лицевой панели. В обоих случаях применяется LED вспышка.

Ещё одной новинкой LG на выставке CES 2017 станет компьютерный монитор 32UD99. Это 32-дюймовое устройство с разрешением 4K (3840×2160 точек), поддерживающее стандарт HDR10. Сообщается об использовании матрицы IPS, обеспечивающей охват более 95% цветового пространства P3, и порта USB-C. Последний позволит подключить ноутбук и передавать через один интерфейс как изображение, так и энергию для подзарядки батареи.

Источник: GSMarena, The Verge