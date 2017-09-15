LG представила на Франкфуртском автосалоне OLED-технологии нового поколения, которые будут использоваться ведущими европейскими автопроизводителями

Компания LG показала на Франкфуртском автосалоне решения для беспилотных автомобилей, а также первые инновационные задние фонари OLED, которыми вскоре будут оснащены новые модели большинства европейских автопроизводителей.

Благодаря отсутствию блока задней подсветки фонари LG OLED – это более компактное решение, которое на 85-90% меньше в размерах по сравнению с обычными модулями стоп-сигналов современных автомобилей. Также OLED-лампы LG генерируют меньше тепла, что позволяет увеличить их срок эксплуатации.

Кроме того, LG представила посетителям автосалона другие инновационные продукты, а именно улучшенные системы навигации, информационно-развлекательные системы и устройства для комфортного использования автомобиля – камеры ADAS (современная система помощи водителю), ЖК-панели инструментов, электрические компрессоры и другие приборы.

«Мы планируем расширить долю присутствия на быстроразвивающемся рынке электромобилей путем сотрудничества с передовыми автопроизводителями в Европе, Северной Америке и Азии, – сказал Ли Ву-Джонг, президент компании LG Vehicle Components. — Мы хотим показать, что такое партнерство LG позволяет разрабатывать инновационные индивидуальные решения для автоматизированного вождения. Уже не первый год LG остается ведущим разработчиком и поставщиком автомобильных компонентов. И сейчас лучшее время, чтобы продемонстрировать знания и опыт в данной сфере».

Отметим, что LG Vehicle Components – быстроразвивающееся подразделение LG, которое должно сыграть важную роль в развитии корпорации в будущем. Компания уже сотрудничает с такими лидерами автомобильного рынка как General Motors в разработке электромобиля Chevrolet Bolt EV, для которого LG поставила 11 компонентов и систем, включая электроприводы, элементы аккумуляторов и мощные модули распределения питания. В итоге LG получила награду от GM – «Лучший инновационный продукт года» – за вклад в развитие электрокара Chevy Bolt, эксперты и разработчики Renault признали LG «Лучшим поставщиком», вдобавок компания получила премию «Лучшее инновационное решение» от Volkswagen.

Источник: LG