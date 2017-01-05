LG представила новые звуковые панели для ТВ с поддержкой технологии Dolby Atmos и мощную акустику LOUDR для вечеринок [CES 2017]

В рамках проходящей в данный момент в Лас-Вегасе выставки потребительской электроники CES 2017 компания LG Electronics представила линейку новых аудиопродуктов, в которой представлены модели разной направленности — начиная с саундбаров для телевизоров и заканчивая мощными динамиками для вечеринок.

К примеру, новая звуковая панель SJ9 от LG оснащена массивом акустических динамиков, два из которых направляют звуковые волны вверх, чтобы получить звук, окружающий слушателя со всех сторон. Данная акустика поддерживает технологию Dolby Atmos, в которой каждая звуковая дорожка представлена как независимый источник звука, свободно перемещающийся в пространстве. Аудиообъекты «зашиты» в форме метаданных и описывают силу звука, место, откуда он исходит, показывают его движение в трехмерном пространстве в реальном времени, в том числе и в любом месте над головой слушателя. Система Dolby Atmos автоматически распределяет все источники звука согласно их положению, заданному звукорежиссером, и воспроизводит максимальном реалистичный звук для еще большего погружения в видеоряд.

Модель LG SJ9 также поддерживает фирменную технологию 4K Sound (Hi Resolution Audio, которая работает с цифровыми форматами сжатия аудио без потерь, что позволяет воспроизводить оригинальные аудиофайлы, созданные на студии звукозаписи. Функция Sound Upconverting повышает качество стандартных аудиофайлов до 24 бит/192 Гц для большей детализации, а 4K Pass-Through — синхронизирует аудио- и видеопотоки.

Еще одна звуковая панель SJ8 отличается тонким 38-миллимеровым корпусом, конструктивно совместимым с телевизорами LG модельного ряда 2017 года. Благодаря опции TV Perfect Fit Kit пользователи могут интегрировать SJ8 в некоторые модели телевизоров от LG, заменив оригинальный стенд на данную аудиопанель. SJ8 оснащена большинством функций, которыми характеризуется модель SJ9, например 4K Sound и 4K Pass-Through, а вдобавок обладает встроенной опцией Chromecast для воспроизведения потокового аудиоконтента.

Еще одна новинка — мощная 320-ваттная звуковая панель LG SJ7 может быть размещена горизонтально или вертикально благодаря разъемной конструкции. Две половинки SJ7 имеют беспроводное соединение, при этом в одну из них встроен аккумулятор. С помощью переключателя данную половину можно использовать в качестве задних динамиков для создания объемного звука. Также можно переключиться на портативный режим и использовать ее как беспроводной Bluetooth-динамик.

Акустическая система LG LOUDR разработана специально для музыкантов и любителей вечеринок и обладает мощными звуковыми характеристиками для создания соответствующей атмосферы — к примеру, динамики LOUDR CJ98 воспроизводят звук мощностью 3500 Вт. Благодаря различным элементам управления, кнопкам последовательного подключения и функциям быстрого распространения контента, с помощью CJ98 Party Thruster можно даже управлять сведением аудиотреков. Также система поддерживает библиотеку звуковых эффектов для караоке и функцию Karaoke Star, которая позволяет удалить вокал из песни.

Модель LOUDR OJ98 представляет собой еще одну акустическую систему «все в одном» для вечеринок. Она оснащена помещенным в каркас изогнутым рупором, обеспечивающим дополнительное звуковое давление, а также встроенной цветомузыкой и функцией Party Kick Starter, симулирующей звук мотора гоночного автомобиля. Модель FJ7 с мощностью 400 Вт достаточно компактна и вдобавок оснащена удобными ручками и колесиками для легкости перемещения.

Источник: LG