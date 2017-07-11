LG представила сразу три смартфона новой линейки LG Q6 с 5,5-дюймовыми дисплеями FullVision и бюджетной SoC Snapdragon 435

Как и ожидалось, компания LG сегодня представила новую линейку смартфонов Q series с дисплеями FullVision (то есть, соотношение сторон составляет 18:9), о которых в последнее время было множество сообщений. Это аппараты среднего сегмента, которые, по словам LG, «предлагают ключевые возможности премиальных моделей по особой цене». То есть, вместо одного компактного флагмана G6 mini компания LG решила выпустить целую линейку устройств, представленную тремя моделями: LG Q6, Q6+ и Q6α.

Модель LG Q6α является самой младшей из представленный моделей, LG Q6 – средней, а LG Q6+ – старшей. Между собой модели отличаются только объемами оперативной и флэш-памяти. Все они получили тот же дизайн, что и флагманская модель LG G6, построены на базе бюджетной однокристальной платформы Snapdragon 435, оснащены дисплеем FullVision диагональю 5,5 дюйма и разрешением 2160х1080 пикселей, а их питание обеспечивает аккумулятор емкостью 3000 мА·ч. Что касается объемов памяти, здесь все, как и полагается, по старшинству, LG Q6α получила 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ встроенной памяти, LG Q6 – 3 ГБ и 32 ГБ, а LG Q6+ – 4 ГБ и 64 ГБ.

Смартфоны поддерживают связь стандартов Wi-Fi 802.11n и Bluetooth 4.2. Компанию одинарной основной камере разрешением 13 Мп на задней панели составляет 5-мегапиксельная фронтальная камера для съемки селфи. Корпуса у LG Q6, Q6+ и Q6α сделаны из сплава алюминия 7000 серии. А еще смартфоны LG Q6 могут похвастать поддержкой биометрической аутентификации на основе распознавания лиц, как у LG G6.

Продажи смартфонов LG Q6 на «ключевых рынках» Азии начнутся в августе и постепенно охватят другие страны Европы, Латинской Америки и Северной Америки. Данных о ценах пока нет.

Источник: androidcentral