LG представит на CES 2017 гарнитуры TONE Studio с объемным звучанием, TONE Free с бесконтактной зарядкой беспроводных наушников и ряд других моделей

Компания LG Electronics объявила о том, что представит ряд новых беспроводных носимых аудиоустройств на выставке CES 2017. Среди новинок можно отметить гарнитуру TONE Studio, способную воспроизвести объемный 3D-звук и модель TONE Free с беспроводными наушниками, которые заряжаются, когда находятся в нашейном ободке гарнитуры.

Гарнитура LG TONE Studio (HBS-W120) оснащена сразу четырьмя динамиками, двумя основными широкодиапазонными сверху и двумя «вибрирующими» внизу. Такая акустическая схема позволяет обеспечить объемное звучание независимо от того, смотрит ли пользователь фильм, играет в видеоигры или слушает музыку. Технология передачи звука, используемая в гарнитуре, разработана в сотрудничестве с экспертами по системам объемного звучания из DTS.

Модель TONE Studio также оснащена цифро-аналоговым преобразователем Hi-Fi DAC, который улучшает качество звука, воссоздавая аудиоконтент максимально точно. А благодаря функции Dual Play пользователь сможет подключить к источнику звука сразу две гарнитуры LG TONE Studio, чтобы иметь возможность насладиться совместным просмотром фильмов и прослушиванием музыки.

TONE Free (HBS-F110) представляет собой первую стереогарнитуру с беспроводными наушниками от LG. Ее особенность — вынимающиеся наушники, которые заряжаются автоматически, когда находятся в нашейном ободке. При этом ободок не только обеспечивает дополнительное питание от батареи, он также предупреждает о входящих звонках и сообщениях вибрацией и служит безопасным местом для хранения наушников.

Когда нет возможности использовать нашейный ободок, для подзарядки можно использовать фирменную дополнительную подставку. Отметим, что гарнитура TONE Free поддерживает функцию голосовых команд для ответа либо отклонения входящих вызовов. Таким образом пользователь может пользоваться всеми возможностями аксессуара со свободными руками.

Отметим, что кроме гарнитур TONE Studio и TONE Free на выставке CES 2017 будут также представлены модели TONE Infinim (HBS-920) с технологией Metal Layer Speaker от LG для воспроизведения чистых и четких звуков; TONE Ultra (HBS-820), разработанная в сотрудничестве с аудиоэкспертами из JBL, которая имеет двойные MEMS-микрофоны для передачи высокой четкости разговора и другие, включая TONE Platinum, Tone Active+, TONE Pro и LG FORCE.

Источник: LG