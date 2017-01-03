LG представит на CES 2017 обновленную линейку телевизоров SUPER UHD с технологией Nano Cell

Компания LG Electronics подготовила к выставке CES 2017 обновленную линейку телевизоров SUPER UHD (модели SJ9500, SJ8500 и SJ8000). По заверениям производителя, новинки отличаются улучшенной цветопередачей, минималистичным дизайном, поддержкой фирменных технологий Nano Cell и Active HDR и последней версией интуитивного интерфейса WebOS Smart TV.

Жидкокристаллические экраны LG с технологией Nano Cell имеют технологическое преимущество перед конкурентами за счет использования однородных частиц-фильтров диаметром около одного нанометра. Это решение обеспечивает более точную цветопередачу и более широкие углы обзора, чем в других телевизорах (по данным производителя — включая жидкокристаллические экраны на основе технологии квантовых точек Quantum Dot). В результате телевизоры LG SUPER UHD с технологией Nano Cell передают однородное изображение, которое воспринимается практически без отличий в цветах независимо от того, смотрит ли зритель на экран прямо, или под углом в 60 градусов.

Технология Nano Cell достигает таких результатов за счет поглощения излишков длин световых волн. Благодаря этому улучшается чистота цветов, отображаемых на экране. Таким образом, поглощающие возможности наноячеек позволяют фильтровать различные цвета с гораздо большей точностью. Каждый оттенок воссоздается именно таким, каким он был задуман производителем видеоконтента. Так, зеленый цвет в обычных телевизорах может смешиваться с другими цветовыми волнами — желтой или синей. Тогда зеленый принимает желтоватый или голубоватый оттенок. LG Nano Cell значительно уменьшает блеклость, неустойчивость изображения и другие искажения цвета. Кроме того, технология Nano Cell поддерживает высокое качество изображения даже в условиях интенсивного освещения.

Новые телевизоры с технологией Nano Cell от LG также используют усовершенствованную технологию ULTRA Luminance, которая способствует повышенной яркости и четкости. Модели телевизоров LG SUPER UHD 2017 года также поддерживают различные форматы HDR, в том числе Dolby Vision, HDR10 и Hybrid Log Gamma (HLG). Новая функция HDR Effect также способна повысить качество изображения во время передачи SDR-контента за счет покадровой обработки, в результате которой улучшается яркость в конкретных областях и повышается коэффициент контрастности.

Также отметим наличие последней версии операционной системы webOS Smart TV 3.5, которая отличается доработанными функциями для простого управления и быстрого доступа к контенту. Новая кнопка Magic Link поможет быстро найти любимый контент, информацию об актерах и персонажах на экране. С улучшенной функцией Magic Zoom зрители могут увеличить и записать любую часть изображения на экране, которое они хотят рассмотреть крупным планом. Возможность подключить телевизор к мобильному устройству или компьютеру через USB-кабель позволяет просматривать 360-градусный VR-контент. Используя Magic Remote, зрители могут перемещать изображение в любом направлении, увеличивать и уменьшать его масштаб с помощью колесика прокрутки.

Источник: LG