LG продемонстрировала на CES 2017 линейку роботов, включая домашнюю модель Hub Robot, ассистента Guide Robot и уборщика Cleaning Robot

LG Electronics представила на выставке CES 2017 линейку потребительских и коммерческих роботов, которые являются частью программы компании по развитию устройств с искусственным интеллектом. Среди новинок присутствует Hub Robot, исполняющий одновременно роль помощника по дому и центра уведомлений, робот-гид Airport Guide Robot, робот-уборщик Airport Cleaning Robot и робот-газонокосильщик Lawn Mowing Robot.

Робот Hub Robot вспособен подключаться к другим смарт-устройствам в умном доме. Он понимает голосовые команды благодаря технологии распознавания голоса Alexa от Amazon и способен справиться с такими заданиями, как включение кондиционера или контроль режима сушки вещей. Hub Robot также оснащен мультифункциональным дисплеем, на который можно вывести различную информацию: от визуализации содержимого холодильника до отображения рецепта приготовления блюда с пошаговой аудиоинструкцией. Робот обладает такими удобными и практичными функциями, как воспроизведение музыки, установка будильника, создание напоминаний, а также информирование о погоде и состоянии дорожного движения.

Дружелюбный человекоподобный внешний вид робота Hub Robot от LG позволяет ему без проблем взаимодействовать со всеми членами семьи. Он может перемещаться и демонстрировать палитру эмоций, показывая стилизованное изображение лица на экране. Hub Robot также обучен жестикуляции, например, он может кивать, отвечая на простые вопросы. Он способен распознавать всех членов семьи при помощи встроенной камеры и по-разному приветствовать каждого из них, а также может обучиться распорядку дня, установленному в доме, включая время, когда семья уходит из дома, когда возвращается и когда ложится спать. В качестве дополнения к Hub Robot доступны мини-роботы, которых можно разместить в других комнатах дома. Эти устройства также оборудованы дисплеями и являются своеобразными помощниками Hub Robot, дублирующими часть его функций.

Робот Airport Guide Robot, который вскоре появится в Международном аэропорте Инчхон в Сеуле, является высокотехнологичным информационным ассистентом для путешественников, способным отвечать на вопросы на четырех языках: английском, китайский, японском и корейском. Просканировав билет, робот может предоставить пассажиру информацию о времени начала посадки на рейс, местонахождении соответствующего выхода для посадки на самолет и даже о погоде в городе, куда направляется пассажир. Кроме того, Airport Guide Robot может предложить маршруты передвижения в здании аэропорта, при этом рассчитав дистанцию и приблизительное время прибытия в пункт назначения. А также сопроводить пассажира к месту посадки на самолет или в любое другое место.

Airport Cleaning Robot от LG — это промышленный пылесос с увеличенным объемом пылесборника, многочисленными щетками и насадками. Данная модель подходит для чистки любых поверхностей, от керамической плитки до ковровых покрытий. Пылесос оснащен необходимыми сенсорами и камерами, которые обеспечивают безопасность и эффективность его функционирования даже в многолюдных аэропортах. Так, робот имеет сенсоры с технологией распознавания света и измерения расстояния, а также сенсорные бамперы, распознающие препятствия. Благодаря технологии одновременной локализации и картирования SLAM он способен точно определять свое местоположение.

На выставке CES 2017 компания LG Electronics также продемонстрирует новую роботизированную газонокосилку Lawn Mowing Robot. Для данной модели применены технологии, используемые в пылесосах HOM-BOT. Газонокосилка LG оснащена такими же инновационными сенсорами и бамперами, как и Airport Cleaning Robot, которые позволяют ей точно определять свое местоположение и распознавать любые препятствия, например деревья и ограды. Робот также оснащен скоростным лезвием, обеспечивающим оптимальную производительность модели, а расположенный сбоку крепеж упрощает процесс установки навесного оборудования.

«Компания LG уже много лет занимается разработкой интеллектуальных технологий и робототехники. Наиболее популярным продуктом LG в данном направлении является хорошо известный потребителям робот-пылесос HOM-BOT, — отметил Сон Дэ-Хен, президент компании LG Home Appliance & Air Solutions. — На выставке CES мы продемонстрируем различные продукты, которые можно использовать как дома, так и в общественных местах».

Источник: LG