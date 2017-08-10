LG прорекламировала камеру смартфона V30, которая получит объектив Crystal Clear Lens со стеклянными линзами и диафрагмой F/1,6

Появившиеся на прошлой неделе сообщения о том, что грядущий флагманский смартфон LG V30 получит основную камеру с рекордной диафрагмой F/1,6 получили официальное подтверждение. Компания LG опубликовала на официальном сайте пресс-релиз, в котором рассказала о том, какие преимущества от этого получат пользователи.

Производитель отмечает, что объектив основного фотомодуля сдвоенной камеры LG V30, характеризирующийся диафрагмой F/1,6 позволит захватывать на 25% больше света, чем объектив с диафрагмой F/1,8. Как мы уже отмечали в предыдущей заметке, сейчас самые светосильные объективы используются в камерах смартфонов Samsung Galaxy S8 и HTC U11 – в обоих случаях диафрагма составляет F/1,7.

Что интересно, LG даже придумала для объектива камеры LG V30 собственное название – Crystal Clear Lens. Кроме рекордной для отрасли смартфонных камер диафрагмы производитель выделяет еще одну особенность объектива – стеклянные линзы. В компании заверяют, что стекло обеспечивает более естественную передачу цветов, поскольку лучше пропускает свет по сравнению пластиком. Именно эти две особенности, по мнению LG, делают LG V30 идеальным смартфоном для любителей мобильного фото и видео.

Президент и исполнительный директор LG Mobile Communication Company Джуно Чо отметила значимость данного новшества для смартфонов LG серии V, упомянув, что стеклянные линзы являются прерогативой зеркальных камер.

Наконец, LG утверждает, что искажений при съемке широкоугольных снимков смартфоном LG V30 будет на треть меньше, чем если использовать для этого LG V20. Это делает LG V30 идеальным для съемки внутри просторных помещений, групп людей и широких пейзажей.

К слову, добиться перечисленных улучшений инженерам LG удалось при сокращении размеров модуля на 30% по сравнению с камерой LG V20 и сохранении комплекта из систем оптической и электронной стабилизации изображения и лазерного помощника автофокуса.

Анонс смартфона LG V30 состоится 31 августа, как мы уже выяснили ранее, внешне он будет мало отличаться от G6.

Источник: LG