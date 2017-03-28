LG рассказала о том, как тестирует батареи смартфона G6

Наученная горьким опытом Samsung Galaxy Note7, компания LG внедрила строгую систему тестирования при производстве смартфона G6. Недавно позволила корейским СМИ посетить объекты, где смартфоны подвергаются различным испытаниям.

LG отмечает, что она отгружает 50 тыс. единиц G6 в день, и безопасность является главным приоритетом для каждого из них. Например, компания проводит контрольные тесты на падение смартфона с высоты, соответствующей расположению талии человека. При этом анализируются последствия при падении на стальную, деревянную и ковровую поверхность. Результаты падений записываются на камеры для дальнейшего изучения.

Также строгому тестированию подвергаются батареи смартфона.

«Батарея — это как бомба. Мы проводим эти тесты, чтобы предотвратить ранения людей, даже если батарея взрывается», — говорит Ким Сан-Ву, главный инженер LG Digital Park, где проводятся испытания.

Цель тестов заключается не только в том, чтобы проверить, взорвется ли батарея при самых экстремальных обстоятельствах, но и в том, чтобы ограничить возможный ущерб. Потому тестовый комплект поджигается, и его взрыв записывается. Если осколки не разлетаются неуправляемо, а устройство просто вспучивается, то тест считается пройденным.

Кроме того, в тестовой лаборатории LG батарейный блок пробивают гвоздями, чтобы убедиться в безопасности домашнего питомца, который решит погрызть смартфон и может прокусить батарею.

Также проводится тест на способность батареи противостоять ударам. Для этого батарейный блок размещается на металлическом брусе, а сверху не него с большой высоты сбрасывается груз массой 9 кг. Тест считается пройденным, если батарея разбивается, а не взрывается.

Источник: phonearena