LG рассказала об особенностях нового интерфейса UX 6.0, заточенного под дисплей смартфона LG G6 с соотношением сторон 2:1 [видео]

За неделю до официального анонса флагманского смартфона LG G6 производитель решил подогреть интерес к новинке, официально подтвердив характеристики «удлиненного» дисплея FullVision и рассказав о пользовательским интерфейсе UX 6.0, который позволяет более полно раскрыть возможности экрана с соотношением сторон 2:1.

Как и ожидалось, дисплей FullVision с соотношением сторон 18:9 (2:1) получил разрешение QHD+ (2880×1440 точек) и диагональ 5,7 дюйма со скругленными углам. Он занимает практически всю площадь фронтальной панели смартфона LG G6, что позволяет не отвлекаться от просмотра цифрового контента. Вдобавок, на увеличенном по высоте экране можно увидеть больше информации одновременно при просмотре веб-страниц или чтении электронных книг. В формате 18:9 выпускается все больше фильмов, однако оболочка также умеет «растягивать» контент, изначально созданный в формате 16:9.

В новом интерфейсе камеры LG UX 6.0 предусмотрена функция Square Camera, которая делит экран формата 18:9 на два одинаковых квадрата. Это обеспечивает выполнение съемки в формате 1:1, который применяется в социальных сетях при одновременном просмотре недавно сделанных фотографий в соседнем окне. Кроме того, появился новый режим съемки Food Mode (Съемка еды), который наверняка будет чрезвычайно востребован Instagram-пользователями, и функция создания анимированных GIF-файлов, содержащих от 2 до 100 отдельных кадров.

Дисплей формата 18:9 позволяет открыть окно входящего вызова рядом с окном списка контактов, а также просматривать фотогалерею одновременно с настройкой медиаплеера. Предусмотрено объединение нескольких фотографий квадратного формата, при этом получаются коллажи, которые затем можно поместить на экран блокировки в качестве обои.

«На создание модели LG G6 с экраном FullVision нас вдохновило мнение опытных кинематографистов, которые считают, что формат 18:9 – наилучший для просмотра и старого кино, и нового контента цифрового века, – отметил Джуно Чо, президент компании LG Electronics & Mobile Communications. – Мы не только воплотили эту идею в новейшем смартфоне, но и пошли дальше, внедрив массу новых способов применения экрана с соотношением сторон 18:9».

Напомним, что смартфон LG G6 будет представлен 26 февраля 2017 года в рамках выставки MWC 2017 в Барселоне.

Источник: LG