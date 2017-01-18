LG тоже запатентовала гибридное устройство с гибким экраном, способное принимать форму смартфона и планшета

Только вчера сообщалось о патенте Microsoft, в котором описывается мобильное устройство со сгибаемым дисплеем, которое может трансформироваться в смартфон или планшет. А теперь стало известно о похожем патенте, но уже от компании LG.

Так, LG заполнила патентную заявку, в которой описан смартфон со сгибаемым экраном, охватывающим устройство. Если же экран раскрыть, устройство трансформируется в планшет с дисплеем в ландшафтной ориентации. Описание устройства предусматривает, что в сложенном виде сенсорные дисплеи расположены как на лицевой, так и на задней панелях. А согнутая боковая грань может использоваться для выведения уведомлений или органов управления музыкальным проигрывателем. Задняя панель также содержит камеру, вспышку, сканер отпечатков пальцев, кнопку включения. Дополнительно отмечается, что устройство может быть установлено в режим «тент», аналогично решениям ASUS Zenbook.

Пока не сообщается, когда описанное в данном патенте устройство может поступить на рынок.

Источник: gsmarena