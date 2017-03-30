LG V30 может стать первым смартфоном с четырьмя камерами

В последнее время на рынке смартфонов появляется все больше моделей, оснащенных сдвоенными камерами, причем как основными, так и фронтальными. Но южнокорейский производитель LG, которого смело можно назвать одним из родоначальников этой тенденции, может первым выпустить смартфон с четырьмя камерами. То есть, установить по две камеры на переднюю и заднюю панели.

Этим смартфоном, если верить последним слухам, станет модель LG V30. В принципе, тут все логично: оригинальная модель LG V10 оснащалась сдвоенной фронтальной камерой, затем вышла модель второго поколения V20 со сдвоенной основной камерой, так что LG V30 должна получить сдвоенные камеры на передней и задней панелях, правильно?

На фотографии передней панели якобы смартфона LG V30 хорошо видно два отверстия в верхнем левом углу, предназначенные для фотомодулей. Конечно, это еще вовсе не означает, что основная камера LG V30 тоже будет двойной (допустим, что фото – настоящее), но учитывая, что G5, V20 и G6 все оснащались сдвоенными основными камера, одинарная камера в LG V30 выглядит крайне маловероятной.

На этом снимке есть еще один важный момент, бросающийся в глаза. Это отсутствие второго дополнительного экрана. Впрочем, отказ от него кажется вполне логичным, ведь есть функция Always on display, которая служит для аналогичных целей – отображения различной полезной информации.

Предыдущие слухи указывали, что LG V30 получит SoC Snapdragon 835, которая не была готова на момент разработки LG G6. Также упоминается больше ОЗУ (6 ГБ) и улучшенный ЦАП.

Источник: slashleaks