LG выпустила планшет G Pad III 10.1 с функциональностью настольных часов, календаря и фоторамки

Компания LG официально представила новый планшет G Pad III 10.1 FHD LTE. Как видно из названия, устройство оснащено 10,1-дюймовым дисплеем. Разрешение изображения составляет 1920×1200 точек.

Представленная модель содержит 8-ядерный процессор, работающий на частоте 1,5 ГГц. Объём оперативной памяти составляет 2 ГБ, а ёмкость встроенного хранилища – 32 ГБ. Также в наличии имеется слот для установки карты памяти формата microSD. На задней и лицевой панелях доступны камеры с 5-мегапиксельными сенсорами. В устройстве доступны модули беспроводной связи Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, LTE, модуль навигации GPS и порт USB Type-C. Ёмкость батареи составляет 6000 мАч.

Аппарат имеет размеры 256,2×167,9×6,7-7,9 мм и массу 510 г. На задней части корпуса имеется выдвижная ножка, благодаря чему планшет можно устанавливать на горизонтальную поверхность под углом 70 градусов. Новинка работает под управлением ОС Android 6.0.1 Marshmallow и содержит предустановленный интерфейс Time Square. Он позволяет использовать устройство в качестве настольных часов, календаря или фоторамки.

Новый планшет LG G Pad III 10.1 FHD LTE уже доступен для покупки в Южной Корее по цене около $360. В следующем году также планируется выпустить модификацию с поддержкой стилуса.

Источник: gsmarena