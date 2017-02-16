lifecell объявил результаты 2016 года: чистая прибыль составила 928 млн грн, доход вырос на 8,1%, но количество абонентов сократилось на 1,4 млн

Украинский оператор мобильной связи lifecell объявил финансовые и операционные результаты деятельности за четвертый квартал и весь 2016 год. Несмотря на достаточно сложную экономическую ситуацию в стране, оператор зафиксировал годовой рост дохода на 8,1% и увеличил свою чистую прибыль до 928,3 миллиона гривен против чистого убытка в 4,44 миллиарда гривен в 2015-м.

В 2016 году доход оператора вырос на 8,1% на годовой основе, до 4,84 миллиарда гривен, против 4,48 миллиарда гривен в 2015-м. В четвертом квартале 2016 года доход оператора увеличился на 13,4%, до 1,31 миллиарда гривен (1,16 миллиарда гривен в четвертом квартале 2015). Такой рост является следствием растущего потребления высокоскоростного мобильного интернета в сети lifecell (после внедрения 3G+ связи потребление дата-трафика на одного пользователя увеличилось более чем вдвое), а также развивающегося терминального бизнеса.

За год показатель EBITDA снизился на 8,7%, до 1,36 миллиарда гривен (1,49 миллиарда гривен в 2015 году). На конец четвертого квартала 2016, показатель EBITDA упал на 13,8% на годовой основе, до 362,8 миллиона гривен (против 421,0 миллиона гривен на конец четвертого квартала 2015). Снижение обусловлено ростом инвестиций на развертывание 3G+ сети, а также маркетинговыми и операционными лизинговыми затратами. В то же время, маржа EBITDA в 2016 году упала на 5,2 пункта, до 28,0%, против 33,2% в 2015-м. В четвертом квартале 2016 года этот показатель уменьшился на 8,7 пункта, до 27,6% (36,3% в четвертом квартале 2015).

Активная 3-месячная абонентская база lifecell уменьшилась на 13,2% на годовой основе, до 9,2 миллиона (10,6 миллиона), что оператор объясняет снижением количества пользователей нескольких SIM-карт. За год активный 3-месячный ARPU вырос на 14,4%, до 40,6 гривен (против 35,5 гривен ранее). В то же время, ARPU в четвертом квартале 2016 года увеличился на 27,1% на годовой основе, до 46,0 гривен (36,2 гривен ранее). За весь год показатель 12-месячного активного MoU упал на 6,3%, по сравнению с 2015-м, и на 3,2%, по сравнению с четвертым кварталом 2015, в связи с изменением потребительского поведения

Сводные данные lifecell 4 кв. 2015 4 кв. 2016 Год %

2015 год

2016 год

Год %

Количество абонентов, млн (всего) 13,5 12,4 (8,1%) 13,5 12,4 (8,1%) Количество абонентов, млн (активных, 3 месяца) 10,6 9,2 (13,2%) 10,6 9,2 (13,2%) MoU, минуты 146,0 141,3 (3,2%) 150,0 140,5 (6,3%) Доход, млн грн 1 158,9 1 313,7 13,4% 4 476,5 4 837,5 8,1% EBITDA, млн грн 421,0 362,8 (13,8%) 1 485,2 1 356,4 (8,7%) EBITDA маржа 36,3% 27,6% (8,7 пп.) 33,2% 28,0% (5,2 пп.) Чистая прибыль (убыток), млн грн (130,2) (62,5) (52,0%) (4 438,7) 928,3 n.m. Капитальные инвестиции, млн грн 490,3 847,0 72,8% 5 959,1 2 255,8 (62,1%)

«В 2016 году lifecell продолжил стремительное развертывание 3G+ сети, став лидером географического покрытия в Украине по количеству охваченных городов и населенных пунктов, в которых украинцы получили доступ к высокоскоростному 3G+ мобильному интернету. Вместе с растущим лидерством lifecell в проникновении смартфонов, которое на конец четвертого квартала 2016 достигло 57%, стабильно растет и количество наших 3G+ пользователей, достигшее 3,3 миллиона. В этом году мы начали ребрендинг наших официальных магазинов по всей Украине и запустили терминальный бизнес, а в 2017 году направим свои усилия на дальнейшее динамичное развертывания 3G+ сети» — отметил Бурак Эрсой, Главный исполнительный директор lifecell.

Источник: lifecell