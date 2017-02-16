lifecell объявил результаты 2016 года: чистая прибыль составила 928 млн грн, доход вырос на 8,1%, но количество абонентов сократилось на 1,4 млн
Украинский оператор мобильной связи lifecell объявил финансовые и операционные результаты деятельности за четвертый квартал и весь 2016 год. Несмотря на достаточно сложную экономическую ситуацию в стране, оператор зафиксировал годовой рост дохода на 8,1% и увеличил свою чистую прибыль до 928,3 миллиона гривен против чистого убытка в 4,44 миллиарда гривен в 2015-м.
В 2016 году доход оператора вырос на 8,1% на годовой основе, до 4,84 миллиарда гривен, против 4,48 миллиарда гривен в 2015-м. В четвертом квартале 2016 года доход оператора увеличился на 13,4%, до 1,31 миллиарда гривен (1,16 миллиарда гривен в четвертом квартале 2015). Такой рост является следствием растущего потребления высокоскоростного мобильного интернета в сети lifecell (после внедрения 3G+ связи потребление дата-трафика на одного пользователя увеличилось более чем вдвое), а также развивающегося терминального бизнеса.
За год показатель EBITDA снизился на 8,7%, до 1,36 миллиарда гривен (1,49 миллиарда гривен в 2015 году). На конец четвертого квартала 2016, показатель EBITDA упал на 13,8% на годовой основе, до 362,8 миллиона гривен (против 421,0 миллиона гривен на конец четвертого квартала 2015). Снижение обусловлено ростом инвестиций на развертывание 3G+ сети, а также маркетинговыми и операционными лизинговыми затратами. В то же время, маржа EBITDA в 2016 году упала на 5,2 пункта, до 28,0%, против 33,2% в 2015-м. В четвертом квартале 2016 года этот показатель уменьшился на 8,7 пункта, до 27,6% (36,3% в четвертом квартале 2015).
Активная 3-месячная абонентская база lifecell уменьшилась на 13,2% на годовой основе, до 9,2 миллиона (10,6 миллиона), что оператор объясняет снижением количества пользователей нескольких SIM-карт. За год активный 3-месячный ARPU вырос на 14,4%, до 40,6 гривен (против 35,5 гривен ранее). В то же время, ARPU в четвертом квартале 2016 года увеличился на 27,1% на годовой основе, до 46,0 гривен (36,2 гривен ранее). За весь год показатель 12-месячного активного MoU упал на 6,3%, по сравнению с 2015-м, и на 3,2%, по сравнению с четвертым кварталом 2015, в связи с изменением потребительского поведения
|Сводные данные lifecell
|4 кв. 2015
|4 кв. 2016
|Год %
|2015 год
|2016 год
|Год %
|Количество абонентов, млн (всего)
|13,5
|12,4
|(8,1%)
|13,5
|12,4
|(8,1%)
|Количество абонентов, млн (активных, 3 месяца)
|10,6
|9,2
|(13,2%)
|10,6
|9,2
|(13,2%)
|MoU, минуты
|146,0
|141,3
|(3,2%)
|150,0
|140,5
|(6,3%)
|Доход, млн грн
|1 158,9
|1 313,7
|13,4%
|4 476,5
|4 837,5
|8,1%
|EBITDA, млн грн
|421,0
|362,8
|(13,8%)
|1 485,2
|1 356,4
|(8,7%)
|EBITDA маржа
|36,3%
|27,6%
|(8,7 пп.)
|33,2%
|28,0%
|(5,2 пп.)
|Чистая прибыль (убыток), млн грн
|(130,2)
|(62,5)
|(52,0%)
|(4 438,7)
|928,3
|n.m.
|Капитальные инвестиции, млн грн
|490,3
|847,0
|72,8%
|5 959,1
|2 255,8
|(62,1%)
«В 2016 году lifecell продолжил стремительное развертывание 3G+ сети, став лидером географического покрытия в Украине по количеству охваченных городов и населенных пунктов, в которых украинцы получили доступ к высокоскоростному 3G+ мобильному интернету. Вместе с растущим лидерством lifecell в проникновении смартфонов, которое на конец четвертого квартала 2016 достигло 57%, стабильно растет и количество наших 3G+ пользователей, достигшее 3,3 миллиона. В этом году мы начали ребрендинг наших официальных магазинов по всей Украине и запустили терминальный бизнес, а в 2017 году направим свои усилия на дальнейшее динамичное развертывания 3G+ сети» — отметил Бурак Эрсой, Главный исполнительный директор lifecell.
Источник: lifecell