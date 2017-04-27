lifecell объявил результаты первого квартала 2017 года: доход вырос на 4,2%, количество активных абонентов уменьшилось на 14,4% (до 8,9 млн человек)

Оператор мобильной связи lifecell подвел финансовые и операционные итоги деятельности за первый квартал 2017 года. Согласно данным компании, за истекший период операционный доход lifecell увеличился на 4,2% за год, до 1180,2 млн гривен (1132,6 млн гривен в первом квартале 2016 года). Увеличению дохода способствовал рост прибыли от потребления мобильного Интернета и 3G-услуг.

Показатель EBITDA по итогам первого квартала 2017 года снизился за год на 10,2% до 319,7 млн гривен (356,1 млн гривен в первом квартале 2016 года), в результате чего маржа EBITDA составила 27,1% в первом квартале 2017 (31,4% в первом квартале 2016 года).

В первом квартале 2017 активная 3-месячная абонентская база оператора lifecell уменьшилась на 14,4% на годовой основе до 8,9 млн абонентов (10,4 млн в первом квартале 2016 года), что в компании объясняют общим трендом снижения количества пользователей нескольких SIM-карт. При этом активная 3-месячная база пользователей мобильного Интернета на базе 3G выросла до 3,4 млн абонентов.

Активный 3-месячный ARPU в первом квартале 2017 вырос на 19,9% на годовой основе и составил 43,3 грн, по сравнению с прошлогодним показателем в 36,1 грн. Увеличение ARPU обусловлено ростом потребления скоростного мобильного Интернета, ростом цен и увеличением количества абонентов с высоким уровнем ARPU. В то же время, показатель 12-месячного активного MoU упал на 10,0% за год, до 127,2 минуты (141,4 минуты в первом квартале 2016 года).

Сводные данные lifecell 1 кв.2016 4 кв.2016 1 кв.2017 Год. % изм. Кв. % изм. Количество абонентов, млн (всего) 13,3 12,4 12,3 (7,5%) (0,8%) Количество абонентов, млн (активных) 10,4 9,2 8,9 (14,4%) (3,3%) Средний доход на абонента (ARPU), грн 28,2 35,2 31,9 13,1% (9,4%) Активних (3 месяца), грн 36,1 46,0 43,3 19,9% (5,9%) MoU, минуты 141,4 141,3 127,2 (10,0%) (10,0%) Доход, млн грн 1 132,6 1 313,7 1 180,2 4,2% (10,2%) EBITDA, млн грн 356,1 362,8 319,7 (10,2%) (11,9%) EBITDA маржа 31,4% 27,6% 27,1% (4,3pp) (0,5pp) Чистая прибыль/(убыток), млн грн (67,6) (62,5) (137,9) 104,0% 120,6% Капитальные инвестиции, млн грн 456,9 847,0 237,6 (48%) (71,9%)

Отметим, что с финансовыми результатами компании за весь 2016 год можно ознакомиться по следующей ссылке.

Источник: lifecell