lifecell объявил результаты первого квартала 2017 года: доход вырос на 4,2%, количество активных абонентов уменьшилось на 14,4% (до 8,9 млн человек)

lifecell объявил результаты первого квартала 2017 года: доход вырос на 4,2%, количество активных абонентов уменьшилось на 14,4% (до 8,9 млн человек)

Оператор мобильной связи lifecell подвел финансовые и операционные итоги деятельности за первый квартал 2017 года. Согласно данным компании, за истекший период операционный доход lifecell увеличился на 4,2% за год, до 1180,2 млн гривен (1132,6 млн гривен в первом квартале 2016 года). Увеличению дохода способствовал рост прибыли от потребления мобильного Интернета и 3G-услуг.

Показатель EBITDA по итогам первого квартала 2017 года снизился за год на 10,2% до 319,7 млн гривен (356,1 млн гривен в первом квартале 2016 года), в результате чего маржа EBITDA составила 27,1% в первом квартале 2017 (31,4% в первом квартале 2016 года).

В первом квартале 2017 активная 3-месячная абонентская база оператора lifecell уменьшилась на 14,4% на годовой основе до 8,9 млн абонентов (10,4 млн в первом квартале 2016 года), что в компании объясняют общим трендом снижения количества пользователей нескольких SIM-карт. При этом активная 3-месячная база пользователей мобильного Интернета на базе 3G выросла до 3,4 млн абонентов.

Активный 3-месячный ARPU в первом квартале 2017 вырос на 19,9% на годовой основе и составил 43,3 грн, по сравнению с прошлогодним показателем в 36,1 грн. Увеличение ARPU обусловлено ростом потребления скоростного мобильного Интернета, ростом цен и увеличением количества абонентов с высоким уровнем ARPU. В то же время, показатель 12-месячного активного MoU упал на 10,0% за год, до 127,2 минуты (141,4 минуты в первом квартале 2016 года).

Сводные данные lifecell1 кв.20164 кв.20161 кв.2017Год. % изм.Кв. % изм.
Количество абонентов, млн (всего)13,3     12,4 12,3   (7,5%)  (0,8%)
Количество абонентов, млн (активных)10,4      9,28,9(14,4%)(3,3%)
Средний доход на абонента (ARPU), грн28,2     35,2 31,9     13,1%  (9,4%)
Активних (3 месяца), грн36,146,043,319,9%(5,9%)
MoU, минуты141,4141,3127,2(10,0%)(10,0%)
Доход, млн грн1 132,61 313,71 180,24,2%(10,2%)
EBITDA, млн грн356,1362,8319,7(10,2%)(11,9%)
EBITDA маржа31,4%27,6%27,1%(4,3pp)(0,5pp)
Чистая прибыль/(убыток), млн грн(67,6)(62,5)(137,9)104,0%120,6%
Капитальные инвестиции, млн грн456,9847,0237,6(48%)(71,9%)

Отметим, что с финансовыми результатами компании за весь 2016 год можно ознакомиться по следующей ссылке.

Источник: lifecell

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