lifecell объявил результаты первого квартала 2017 года: доход вырос на 4,2%, количество активных абонентов уменьшилось на 14,4% (до 8,9 млн человек)
Оператор мобильной связи lifecell подвел финансовые и операционные итоги деятельности за первый квартал 2017 года. Согласно данным компании, за истекший период операционный доход lifecell увеличился на 4,2% за год, до 1180,2 млн гривен (1132,6 млн гривен в первом квартале 2016 года). Увеличению дохода способствовал рост прибыли от потребления мобильного Интернета и 3G-услуг.
Показатель EBITDA по итогам первого квартала 2017 года снизился за год на 10,2% до 319,7 млн гривен (356,1 млн гривен в первом квартале 2016 года), в результате чего маржа EBITDA составила 27,1% в первом квартале 2017 (31,4% в первом квартале 2016 года).
В первом квартале 2017 активная 3-месячная абонентская база оператора lifecell уменьшилась на 14,4% на годовой основе до 8,9 млн абонентов (10,4 млн в первом квартале 2016 года), что в компании объясняют общим трендом снижения количества пользователей нескольких SIM-карт. При этом активная 3-месячная база пользователей мобильного Интернета на базе 3G выросла до 3,4 млн абонентов.
Активный 3-месячный ARPU в первом квартале 2017 вырос на 19,9% на годовой основе и составил 43,3 грн, по сравнению с прошлогодним показателем в 36,1 грн. Увеличение ARPU обусловлено ростом потребления скоростного мобильного Интернета, ростом цен и увеличением количества абонентов с высоким уровнем ARPU. В то же время, показатель 12-месячного активного MoU упал на 10,0% за год, до 127,2 минуты (141,4 минуты в первом квартале 2016 года).
|Сводные данные lifecell
|1 кв.2016
|4 кв.2016
|1 кв.2017
|Год. % изм.
|Кв. % изм.
|Количество абонентов, млн (всего)
|13,3
|12,4
|12,3
|(7,5%)
|(0,8%)
|Количество абонентов, млн (активных)
|10,4
|9,2
|8,9
|(14,4%)
|(3,3%)
|Средний доход на абонента (ARPU), грн
|28,2
|35,2
|31,9
|13,1%
|(9,4%)
|Активних (3 месяца), грн
|36,1
|46,0
|43,3
|19,9%
|(5,9%)
|MoU, минуты
|141,4
|141,3
|127,2
|(10,0%)
|(10,0%)
|Доход, млн грн
|1 132,6
|1 313,7
|1 180,2
|4,2%
|(10,2%)
|EBITDA, млн грн
|356,1
|362,8
|319,7
|(10,2%)
|(11,9%)
|EBITDA маржа
|31,4%
|27,6%
|27,1%
|(4,3pp)
|(0,5pp)
|Чистая прибыль/(убыток), млн грн
|(67,6)
|(62,5)
|(137,9)
|104,0%
|120,6%
|Капитальные инвестиции, млн грн
|456,9
|847,0
|237,6
|(48%)
|(71,9%)
Отметим, что с финансовыми результатами компании за весь 2016 год можно ознакомиться по следующей ссылке.
Источник: lifecell