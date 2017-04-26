lifecell предлагает увеличенный объем трафика в тарифах «Смартфон 3G» и «Смартфон 3G+» до конца года

Оператор мобильной связи lifecell объявил о запуске акции «Получи больше интернета». Она ориентирована на новых пользователей тарифных планов «Смартфон 3G» или «Смартфон 3G+». Подключившись до конца первого полугодия, абоненты гарантированно получат больше мобильного 3G+ интернета ежемесячно.

Акция «Получи больше Интернета» действует до 31.12.2017 (включительно). Принять участие в акции можно, подключив ее до 30.06.2017. Для новых абонентов подключение акции бесплатное и осуществляется по номеру телефона 4001 на протяжении 3-х дней после активации стартового пакета с тарифным планом «Смартфон 3G» или «Смартфон 3G+». Для существующих абонентов подключение акции возможно на тарифном плане «Смартфон 3G+», стоимость – 50 грн.

В зависимости от выбранного пакета услуг в рамках указанных тарифных планов, пользователи получат еще больше гигабайтов мобильного интернета (от 4 до 12 ГБ на месяц).