lifecell предложил своим абонентам доступ к музыкальному онлайн-сервису fizy без платы за мобильный трафик

Оператор мобильной связи lifecell объявил о предоставлении бесплатного доступа к музыкальному приложению fizy, которое с сегодняшнего дня работает в Украине. Сервис позволяет прослушивать в мобильной 3G-сети 23 наиболее популярные украинские радиостанции среди которых Джем FM, Авторадио, Radio Rocks, Ретро FM, Наше Радио, Kiss FM и другие. В ближайшем будущем он предложит пользователям возможность слушать песни зарубежных и отечественных исполнителей в одном приложении.

Отметим, что fizy является онлайн-платформой для поклонников потоковой музыки. Сервис предлагает широкий выбор музыкальных произведений от потоковых аудио до любимых альбомов известных в мире исполнителей и является очень популярным у себя на родине – в Турции. Количество загрузок приложения турецкими меломанами составляет более 10 миллионов, и более 6 миллионов песен ежедневно прослушивают пользователи платформы.

По мнению создателей, музыкальное приложение fizy можно использовать для занятий спортом, на прогулке, в транспорте и в офисе. Сервис имеет удобную систему управления радиостанциями с возможностью быстрого выбора и перехода на нужную станцию. Все абоненты lifecell могут пользоваться приложением без платы за мобильный трафик.

Сервис fizy доступен для загрузки по следующим ссылкам: AppStore (iOS) и Google Play (Android).

Источник: lifecell