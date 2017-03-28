lifecell представил стартовый пакет «Универсальный», который позволяет выбрать и подключить любой из пяти популярных тарифов оператора

Оператор мобильной связи lifecell объявил о запуске нового стартового пакета «Универсальный» стоимостью 60 грн, который позволяет подключить любой из пяти тарифных планов lifecell по специальным условиям. По словам представителей компании, такой подход делает выбор и подключение к любому из предложенных тарифов легким и понятным для пользователей, не требует моментального принятия решения, если пользователь еще не определился, или траты времени на поиски стартового пакета с конкретным тарифным планом.

По мнению компании, однотарифные стартовые пакеты — это вчерашний день, тогда как сегодня клиенты ждут от своих провайдеров услуг универсальности, простоты, легкости, интуитивно понятных решений. Именно таким продуктом является «Универсальный» стартовый пакет, который позволяет с одной универсальной SIM-картой выбрать наиболее подходящий тарифный план из числа «бестселлеров» оператора: «3G+ Свобода», «Звонки всем», «3G+ Гаджет», «Смарт семья», «Премиум».

Чтобы подключить понравившийся тарифный план достаточно вставить SIM-карту в смартфон или планшет и ввести в веб-браузере ссылку s.lifecell.ua/sp, при этом откроется страница для выбора и подключения тарифа. Предусмотрены и другие способы выбора и подключения тарифного плана. Так, после активации SIM-карты звонком на 111, абонент может воспользоваться коротким кодом *141# или звонком на 5433, или персональным кабинетом на my.lifecell.ua, а также подключить необходимый тариф в любом магазине lifecell.

Приобретя универсальный стартовый пакет за 60 грн, пользователи получат на выбор:

Пакет услуг М в рамках тарифного плана «3G+ Свобода» на первые 30 дней (750 мин. на все номера по Украине, 5 ГБ мобильного 3G+ Интернета, бесплатные соцсети и мессенджер BiP) с момента подключения тарифа (без доплаты), Тариф «Звонки всем» (безлимит в сети lifecell, 50 минут на другие номера) и дополнительно 2 ГБ мобильного 3G+ Интернета на первые 30 дней с момента подключения тарифа (без доплаты), Пакет мобильного 3G+ Интернета 2 ГБ в рамках тарифного плана «3G+ Гаджет» и дополнительно 1 ГБ на первые 30 дней с момента подключения тарифа (без доплаты), Пакет услуг S в рамках тарифного плана «Смарт семья» (безлимит в сети lifecell, 200 минут на другие номера, 6 ГБ мобильного 3G+ Интернета, 500 SMS по Украине) всего за 75 грн на первые 30 дней с момента подключения тарифа, Тариф «Премиум» (безлимит в сети lifecell, 1500 минут на другие номера, 15 ГБ, 1500 SMS по Украине на 30 дней) всего за 340 грн на первые 30 дней с момента подключения тарифа.

Источник: lifecell