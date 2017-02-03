lifecell снижает цены на роуминг

Оператор мобильной связи lifecell последовал примеру «Киевстара» и запустил новые более выгодные тарифы роуминга для своих абонентов. Они действуют как для контрактных абонентов, так и для абоненты предоплаченной связи.

Итак, вот новые роуминг-предложения оператора:

Звонки – 2,5 грн или 4,5 грн за минуту (пакет 10 минут стоимостью 25/45 грн в день пользования);

Интернет – 0,30 грн или 0,55 грн за мегабайт (пакет 100 МБ стоимостью 30/50 грн в день пользования);

SMS – 1,33 грн/шт (пакет 15 SMS стоимостью 20 грн в день пользования).

Минимальные предложения действуют для 38 стран. В этот список входят Австрия, Беларусь, Болгария, Великобритания, Армения, Греция, Грузия, Дания, Эстония, Израиль, Ирландия, Испания, Казахстан, Канада, Киргизия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Нидерланды, Германия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Словакия, Словения, Таджикистан, Венгрия, Узбекистан, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Черногория, Швеция и Шри Ланка. Во вторую группу стран, где звонки в роуминге тарифицируются по 4,5 грн за минуту, а интернет по 0,55 грн за мегабайт, входят 18 стран: Азербайджан, Бангладеш, Бельгия, Бразилия, Египет, Индия, Италия, Китай, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Малайзия, Молдова, Пакистан, Сербия, США, Таиланд и Швейцария. Особняком идет Турция, где минута в роуминга стоит 3 грн (пакет 5 мин/15 грн), интернет 0,30/МБ (50 МБ/15 грн), а SMS – 1 грн/шт (15 SMS/15 грн).

Источник: lifecell