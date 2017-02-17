lifecell совместно с «Нова пошта» запускает бесплатную доставку товаров со своего онлайнового магазина

Оператор мобильной связи lifecell объявил о сотрудничестве с компанией «Нова пошта». Теперь смартфоны и мобильные гаджеты, приобретенные в онлайн-магазине shop.lifecell.ua, будут доставляться в отделения «Нова пошта» по всей Украине.

Покупку, сделанную в онлайн-магазине lifecell, можно получить на протяжении 1-3 дней в одном из отделений службы «Нова пошта». На текущий момент их насчитывается более 2,3 тыс. Также имеется возможность доставки заказа курьером по указанному адресу.

Отмечается, что доставка всех товаров, приобретенных в онлайн-магазине lifecell, осуществляется бесплатно.