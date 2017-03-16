lifecell стал первым в Украине оператором мобильной связи, запустившим 3G в Черкассах (на очереди – Киевстар и Vodafone)

Украинский оператор мобильной связи lifecell объявил об официальном запуске 3G сети в Черкассах и еще 122 населенных пунктах Черкасской области. Чтобы абоненты lifecell могли на себе испытать скорость мобильного интернета третьего поколения, оператор предоставил на территории Черкасс и области возможность пользоваться бесплатными 3 ГБ мобильного интернета в течение 5 дней.

По мнению компании, главным преимуществом связи третьего поколения от lifecell является высокая скорость передачи данных, благодаря которой компания получила награду от компании Ookla как обладающая самой быстрой 3G сетью среди всех мобильных операторов, работающих в Украине. Абоненты lifecell в Черкассах и области могут пользоваться высокоскоростным мобильным Интернетом 3G+ на своих текущих тарифных планах или перейти на тарифные планы линейки «Смартфон 3G».

«Долгожданный официальный запуск 3G+ сети в Черкассах и Черкасской области стал знаковым событием и для нас, и для наших пользователей, которые уже давно ждали появления нашей 3G+ сети в своем городе. Мы провели все подготовительные работы и с нетерпением ждали только решения о передаче частот, чтобы снова стать первым оператором, который запустил 3G в следующем крупном городе. Мы рады, что все процессы, связанные с конверсией частот в гражданское пользование, благополучно завершены, и мы смогли наконец предоставить клиентам lifecell настоящую свободу трафика в самой быстрой сети третьего поколения.» – отметил Бурак Эрсой, Главный исполнительный директор lifecell.

Отметим, что практически сразу о готовности к запуску 3G в Черкассах заявил и оператор мобильной связи Vodafone Украина. Он отметил, что сеть третьего поколения появится в городе и области в ближайшие дни, а в рамках подготовки к запуску оператор предоставил всем своим существующим абонентам предоплаченных тарифов в Черкассах 12 ГБ скоростного интернета без доплат и подключений. Гигабайты без ежедневных ограничений скорости и дополнительных платежей доступны автоматически вне зависимости от тарифного плана в течение четырех месяцев – с марта по июнь – по 3 ГБ в месяц.

Источник: lifecell