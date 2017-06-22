lifecell уведомил своих абонентов о проблемах с приемом SMS сетью Киевстар из-за технических проблем последней

Оператор мобильной связи lifecell проинформировал своих абонентов о проблеме сети «Киевстар» с приемом SMS-сообщений, успешно отправленных с сети lifecell.

На соответствующий запрос технические специалисты «Киевстара» ответили, что «…в сети «Киевстар» незапланированно частично приостановлено предоставление услуг приема текстовых сообщений». В связи с этим, наблюдается проблема с получением текстовых сообщений, отправленных абонентами lifecell абонентам, которые обслуживаются в сети «Киевстар».

«Учитывая неоднократные технические проблемы сети оператора «Киевстар» с приемом коротких SMS-сообщений, которые, к сожалению, имели место в последнее время, компания lifecell просит своих абонентов в ситуациях, требующих срочной связи с абонентами Киевстар при помощи SMS, пользоваться альтернативными сервисами lifecell: доступными голосовыми сервисами, мессенджером BiP.» — отметили в lifecell.

Также в компании lifecell отметили, что их оборудование работает в штатном режиме, проблем с отправкой и приемом SMS-сообщений на сети и с сетей других операторов не наблюдается.

Источник: lifecell