lifecell запускает облачное хранилище lifebox с бесплатными 5 ГБ для каждого абонента и нетарифицируемым трафиком

Украинский оператор мобильной связи lifecell объявил о запуске новой услуги – собственного облачного хранилища под названием lifebox.

В рамках бесплатного тарифного плана каждому абоненту будет предоставлено 5 ГБ дискового пространства в облачном хранилище lifebox, которые можно будет использовать по своему усмотрению. Помимо хранения собственных фото, видео, музыки и прочих файлов, пользователи могут использовать lifebox для создания резервных копий контактов с целью последующего восстановления в случае необходимости.

Главное преимущество облачного сервиса хранения данных lifebox – бесплатный трафик для пользования без каких-либо ограничений.

Как уже отмечалось выше, 5 ГБ пространства в облачном хранилище lifebox можно получить бесплатно, но при необходимости его можно расширить. Само собой, за дополнительную плату. Так, за пространство размером 50 ГБ нужно будет платить 36,99 грн каждые 30 дней, пакет на 500 ГБ обойдется в 114,47 грн каждые 30 дней, а за 2,5 ТБ придется каждые 30 дней выкладывать 219,99 грн.

Чтобы оформить платную подписку на необходимый тарифный план, достаточно отправить SMS с текстом 50 VKL (50 ГБ) и 500 VKL (500 ГБ) соответственно. Оплата в данном случае осуществляется с мобильного счета без необходимости использования банковской карты.

Облачный сервис lifebox является собственной разработкой материнской компании Turkcell. Работать с ним можно посредством официального мобильного приложения, доступного в версиях для Android (Google Play Store) и iOS (App Store). Кроме того, сервис доступен в виде веб-версии.