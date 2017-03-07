lifecell запустил акцию на 8 марта, в рамках которой можно подарить 8 ГБ 3G-интернета всего за 8 грн (но только один подарок одному абоненту и всего на 2 дня)

Оператор мобильной связи lifecell запустил символичную акцию к празднику 8 Марта. Абоненты компании, которые желают поздравить своих родных и любимых с Праздником Весны, могут заказать и подарить близкому человеку 8 ГБ мобильного 3G-интернета всего за 8 грн.

Каждый абонент оператора может заказать и подарить такой интернет-пакет любимому человеку, чтобы она могла загружать или просматривать в онлайн-режиме праздничные видео-поздравления или романтические клипы, а также для того, чтобы вместе насладиться просмотром романтического кино в онлайне.

Чтобы подарить 8 праздничных гигабайтов, нужно отправить SMS с номером абонента, которому они должны быть начислены, в формате 380Х3XXXXXXX на короткий номер 883. Сразу после этого указанный абонент получит свой «высокоскоростной подарок».

Заказать подарок можно 7 и 8 марта, при этом использовать начисленные гигабайты необходимо на протяжении двух дней, включая день заказа. Подарить гигабайты самому себе нельзя, так же как поздравить дважды одного и того же абонента – только один подарок одному особенному человеку. Воспользоваться акцией могут все индивидуальные абоненты, которые обслуживаются на условиях предоплаты, на всей территории Украины. Подаренный интернет-пакет не продлевается автоматически.

Подробнее условия акции можно изучить на сайте оператора по следующей ссылке.

Источник: lifecell