lifecell запустил новый онлайн-сервис, позволяющий вернуть средства в случае ошибочного пополнения мобильного счета

Украинский оператор мобильной связи lifecell объявил о запуске нового онлайн-сервиса, который позволит абонентам вернуть средства в случае ошибочного пополнения при помощи онлайн-обращения, не тратя время на написание заявления в магазине или загрузку специальных приложений.

Теперь абоненту lifecell, который сделал ошибочный платеж, достаточно отправить фото чека за пополнение через любой удобный канал обслуживания из доступных (электронная почта, BiP-поддержка, официальные группы в социальных сетях), после чего средства будут переведены на правильный номер.

«Как инновационная компания мы нацелены применять проверенные опытом европейские и мировые практики в предоставлении лучшего обслуживания для наших клиентов. Для этого мы не только усовершенствуем уже доступные каналы, такие как контактный центр, с которым очень легко связаться, но и открываем новые онлайн-каналы обслуживания, в частности каналы в мессенджере BiP, в социальных сетях и т.д. Это максимизирует наши возможности по предоставлению самого лучшего обслуживания, а нашим клиентам позволяет решить любые вопросы просто, быстро и в удобном формате» — отметил Артур Аревшатян, директор по управлению опытом клиентов lifecell.

Напомним, что недавно lifecell запустил новый стартовый пакет «Универсальный», который позволяет подключить любой из пяти тарифных планов lifecell по специальным условиям. Такой подход делает выбор и подключение к любому из предложенных тарифов более легким и понятным, так как не требует моментального принятия решения и трат времени на поиски стартового пакета с конкретным тарифным планом.

Источник: lifecell