lifecell запустил услуги «Год разговоров» и «Полгода разговоров», которые позволят сэкономить, оплатив абонплату на год или полгода вперед

Украинский оператор мобильной связи lifecell объявил о запуске услуг «Год разговоров» и «Полгода разговоров», которые позволят абонентам сэкономить, получив «в подарок» один или три месяца разговоров при оплате абонплаты на год или полгода вперед.

Представители оператора отметили, что данная услуга ориентирована в первую очередь на тех абонентов, которые пользуются преимущественно голосовыми услугами и довольно редко — мобильным интернетом. Для этой категории абонентов у lifecell действует тариф «Звонки всем», а теперь доступны еще и услуги для пользователей этого тарифа – «Год разговоров» или «Полгода разговоров», благодаря которым абоненты смогут на 6 или 12 месяцев забыть о пополнениях.

Абоненты, подключившие услугу «Год разговоров» или «Полгода разговоров» в тарифе «Звонки всем», получают соответственно 3 месяца или 1 месяц общения в подарок. При оплате 200 грн на полгода, что на 40 грн меньше, чем при помесячной оплате, или 360 грн на год, что экономнее на 120 грн, пользователь получает безлимит в сети lifecell и ежемесячно по 50 минут для звонков на другие сети, а также возможность без ограничений пользоваться мессенджером BiP.

Чтобы подключить услугу «Год разговоров» или «Полгода разговоров», абоненту нужно позвонить на короткий номер *360#.

Источник: lifecell