Линейку портативных акустических систем Ultimate Ears пополнила влагозащищенная модель Wonderboom в виде бочонка стоимостью $99

Компания Ultimate Ears, принадлежащая Logitech, объявила о выпуске портативной акустической системы Wonderboom, оснащенной интерфейсом Bluetooth. Новинка стоит $99, что делает ее самой доступной моделью в линейке АС производителя. До этого самой доступной в линейке АС Ultimate Ears была модель UE Roll.

Колонка выполнена в виде небольшого бочонка, снаружи обтянутого тканью. По сути, Wonderboom можно считать укороченной версией UE Boom 2 и MegaBoom – аналогичная конструкция позволяет новинке играть на «360 градусов». В то же время Wonderboom немного шире Boom 2.

Если забыть о размерах, Wonderboom является типичным представителем линейки АС Ultimate Ears. Здесь тоже можно рассчитывать на разнообразие цветовых вариантов, огромные резиновые кнопки + и – для регулировки громкости и защита от воды (IPx7).

Получила новинка и несколько новых «штрихов», который слегла освещают общий образ бренда. Помимо кнопки питания и сопряжения по Bluetooth модель Wonderboom наконец-то получила третью кнопку UE, которая может использоваться для нескольких действий: приостановка, возобновление воспроизведения и перелистывании треков на подключенном устройстве. Кроме того, эта кнопка также может использоваться, чтобы соединить несколько колонок Wonderboom между собой по беспроводному каналу Bluetooth, не прибегая к использованию сопутствующего мобильного приложения. Как и модель UE Roll, Wonderboom располагает небольшим шнуром, который позволяет повесить колонку на руку, пояс или еще куда.

Как отмечает The Verge, АС Wonderboom звучит достаточно хорошо. И хотя по громкости она немного проигрывает своим старшим собратьям, мощности, которую предлагает Wonderboom, вполне достаточно для комнаты приличного размера.

По словам производителя, на одной зарядке аккумулятора UE Wonderboom работает до десяти часов. Радиус беспроводного подключения – 30 м. К слову, разъема 3,5 мм в колонке нет, так что Bluetooth – единственный способ подключения к источнику звука. И хотя в целом популярность USB-C растет и на рынке появляется все больше устройств, оснащенных этим разъемом, до АС UE он пока не добрался. Модель Wonderboom заряжается посредством MicroUSB.

В продажу АС UE Wonderboom поступит в апреле в шести цветовых вариантах: сером, черном, синем, красном и двух версиях розового. Еще одна версия Wonderboom (тоже синяя, но другой оттенок) будет продаваться эксклюзивно через Apple Store.

Источник: The Verge