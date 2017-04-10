LiveJournal переходит на российское законодательство и вводит запрет на «политическую агитацию»

Популярная блог-площадка LiveJournal внесла изменения в правила пользования сервисом. Обновлённое пользовательское соглашение основано на законах Российской Федерации со всеми вытекающими из этого последствиями.

Фактически, новые правила запрещают «политическую агитацию». Кроме того, запрещаются любые другие действия, противоречащие российскому законодательству. Учитывая нынешние российские тенденции, под запрет могут попасть любые публикации, в которых критикуются российские власти, нарушаются чувства верующих или ведутся обсуждения «запрещённых» тем. Например, ранее под запрет в России попадали обсуждения ЛГБТ-движения, которые рассматривались как пропаганда гомосексуализма. Также недозволенными являются карикатуры на президента РФ Владимира Путина, публикации с призывами присоединяться к акциям протеста. Вместе с тем, возникает опасение, что отныне публикации пользователей могут контролироваться российскими спецслужбами на основании российских законов.

Помимо запрета на «политическую агитацию» среди новшеств можно отметить появление пункта о том, что администрация LiveJournal обязана (независимо от волеизъявления пользователей) хранить и предоставлять по законным запросам уполномоченных органов следующую информацию: о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений пользователей; а также информацию о совершивших перечисленные действия пользователях — в течение одного года с момента окончания осуществления таких действий.

Вместе с тем, если доступ к блогу или сообществу составит более 3 тыс. интернет-пользователей в течение суток, на пользователя или владельца сообщества LiveJournal будут распространяться требования закона «о блогерх», который приравнивает популярных блогеров к СМИ.

Источник: gizmodo