Logitech анонсировала игровую механическую клавиатуру G Pro стоимостью $129

Компания Logitech подготовила к выпуску новую компьютерную клавиатуру, ориентированную на геймеров. Механическая клавиатура под названием G Pro разработана при участии киберспортстменов.

Устройство оснащено механическими переключателями Romer-G, которые, по заверению производителя, фиксируют нажатие на клавишу на 25% быстрее, чем другие решения в стандартных механических клавиатурах. Кроме того, данные переключатели отличаются высокой надёжностью. Также сообщается о наличии настраиваемой RGB подсветки клавиш (поддерживается 16,8 млн вариантов оттенков цветов) и съёмной кабельной системы, которая призвана сделать транспортировку более удобной. Отдельная клавиша Game mode позволяет заблокировать клавишу Windows и избежать её случайного нажатия во время игровой баталии. Встроенная память позволяет хранить настройки системы подсветки. Дополнительно заявлена поддержка макросов.

Игровая механическая клавиатура Logitech G Pro поступит в продажу в ближе к концу марта по рекомендованной розничной цене $129.

Источник: The Verge