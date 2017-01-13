Локальные интернет-провайдеры радиоинтернета жалуются, что их сигнал глушится 3G-станциями мобильных операторов, те в свою очередь намекают на несоблюдение допустимых норм излучения Wi-Fi

Еще в прошлом году Интернет ассоциация Украины (ИнАУ) уведомила Национальную комиссию по вопросам регулирования связи (НКРСИ) о том, что новые 3G-передатчики операторов мобильной связи заглушают сигнал Wi-Fi в диапазоне 2,4 ГГц. Речь идет не о маршрутизаторах обычных пользователей, а о более мощном оборудовании локальных операторов связи, предоставляющих на коммерческой основе услуги беспроводного радиодоступа в интернет. При этом данный вопрос не так прост, как кажется на первый взгляд.

Глава ИнАУ Александр Федиенко подписал не только обращение от ассоциации, но вдобавок отправил регулятору аналогичное письмо от имени своей компании ИМК, у которой в Киевской области были конкретные случаи «несовместимости» при одновременной работе Wi-Fi и 3G-передатчиков. По личной оценке Александра Федиенко, базовых станций беспроводной передачи данных в диапазоне 2,4 ГГц, которые оказывают услуги потребителям, достаточно много — порядка 2000 штук. По его же приблизительным подсчетам, данные станции могут обслуживать (но не факт, что обслуживают) в общей сложности около 1 млн абонентов беспроводного интернета.

Директор одного из юрлиц крупного ШПД-провайдера «Триолан» Вадим Сидоренко говорит, что технические сотрудники также сталкивались с ситуацией, когда передатчики беспроводной связи не могут работать без помех, если в непосредственной близости установлена базовая станция стандарта 3G. Сидоренко подчеркивает, что преимущественно это касается частного сектора, где у игроков беспроводного интернета сосредоточено наибольшее количество передатчиков. Как говорит менеджер, в разных случаях приходится либо переносить передатчик, либо обслуживать клиента с соседнего передатчика, на который не оказывает влияние 3G-станция.

Руководитель компании «Телекон» Константин Жакун отметил, что он знает о двух-трех подобных жалобах со стороны небольших провайдеров в регионах. При этом на данный момент проблема не стоит слишком остро, так как в сельской местности все еще довольно мало 3G-передатчиков мобильных операторов, а в крупных городах с 3G-покрытием в свою очередь немного операторов «радиоинтернета» Wi-Fi формата. Однако, как только крупные операторы мобильной связи начнут покрывать сетями третьего поколения населенных пунктах с населением менее 10 тыс. жителей, проблема может встать в полный рост.

Проблему можно решить, установив на передатчики дополнительное оборудование, однако стоимость подобных фильтров (от $200 до $750 за комплект) может оказаться слишком высокой для небольших операторов радиоинтернета. В свою очередь, НКРСИ и представители операторов допускают, что корень проблем может заключаться в несоблюдении допустимых норм небольшими провайдерами.

«Если соблюдаются правила для каждого передатчика по мощности излучения, то в теории все должно быть окей. Если есть помехи, нужно делать проверку, чтобы разобраться на месте», — отметил глава НКРСИ Александр Животовский.

«У мобильных операторов все оборудование сертифицированное. А вот какое железо используют Wi-Fi провайдеры и с какими техническими характеристиками — неизвестно», — отметили в компании Vodafone Украина.

Отметим, что на данный момент действует закон о запрете проведения проверок госорганами, так что НКРСИ пока только решает, как поступить в сложившейся ситуации. Также напомним, что диапазон радиочастот 2,4 ГГц в большинстве мировых странах является общественным и не разрешен для предоставления платных услуг операторами. Он используется для Wi-Fi сетей в гостиницах, парках и других общественных местах. Однако глава ИнАУ считает, что если уж этот диапазон в Украине до сих пор лицензируется, то регулятор должен позаботиться о том, чтобы бизнесмены с лицензиями на частоты имели возможность оказывать услуги без помех.

Источник: ЛІГА.net