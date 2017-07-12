Louis Vuitton создала собственные умные часы на базе Android Wear стоимостью от $2450

Дом моды Louis Vuitton выпустил собственную версию премиальных умных часов на базе операционной системы Android Wear. Модель под названием Tambour Horizon разрабатывалась при содействии компаний Qualcomm и Google.

Несмотря на своё премиальное позиционирование, в плане технических характеристик новинка схожа с решениями других производителей, доступными на рынке. Умные часы Louis Vuitton Tambour Horizon оснащены круглым 1,2-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 390х390 точек, процессором Snapdragon Wear 2100, оперативной памятью объёмом 512 МБ и встроенной флэш-памятью ёмкостью 4 ГБ. Ёмкость комплектного аккумулятора составляет 300 мАч. А вот сенсора сердечного ритма в устройстве нет. Представленная модель работает под управлением операционной системы Android Wear 2.0, содержит несколько предустановленных приложений, ориентированных на путешественников (My Flight, City Guide), а также брендированные электронные циферблаты Louis Vuitton.

Умные часы Louis Vuitton Tambour Horizon выполнены в корпусе диаметром 42 мм толщиной 12,5 мм. Доступна возможность выбора одного из трёх вариантов цветового исполнения корпуса: серый, чёрный и коричневый. Также на выбор покупателей предлагаются 60 вариантов съёмных ремешков, 30 из них ориентированы на мужчин, 30 – на женскую аудиторию. Новинка поступит в продажу по цене $2450 за версии в сером и коричневом корпусе, а модель в чёрном корпусе оценивается в $2900.

Источник: Engadget