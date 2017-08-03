Лоукостер Ryanair стал первой европейской авиакомпанией, которая перевезла 1 миллиард пассажиров — подобного результата ирландской компании удалось достичь в июле 2017 года. Отметим, что на достижение подобного результата авиакомпания потратила 32 года, так как свой первый рейс она совершила еще в 1985 году.

Сам месяц также оказался рекордным для Ryanair, количество перевезенных в июле пассажиров составило 12,6 миллионов, что на 11% больше, чем год назад (11,3 млн), а средняя загрузка рейсов поднялась до 97% (96% годом ранее). Всего же за первые семь месяцев текущего года авикомпания перевезла суммарно 125,1 млн пассажиров, что на 13% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Чтобы отпраздновать данное событие, Ryanair провела распродажу билетов «Thanks a Billion», в рамках которой продала один миллион билетов со скидкой 20% на рейсы по Европе с 3 ноября по 15 декабря.

В качестве сравнения отметим, что крупнейшая украинская авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) в прошлом году перевезла почти 6 млн пассажиров, по итогам 2017 года надеется преодолеть отметку в 7 млн пассажиров, а всего за свою 25 летнюю историю перевезла порядка 35 млн пассажиров.

Источник: Ryanair