Лоукостер Ryanair запустит рейсы Киев-Лондон и Львов-Лондон на два месяца раньше, чем планировалось

После переноса сроков запуска рейса Львов-Берлин на месяц раньше запланированной ранее даты, авиакомпания-лоукостер Ryanair сделала аналогичное заявление по поводу рейсов Киев-Лондон и Львов-Лондон (аэропорт Станстед). При этом для данных рейсов сроки запуска сдвинуты еще больше — первые пассажиры смогут отправиться в путешествие уже в сентябре, а не ноябре 2017 года.

Как и в прошлый раз, решение о переносе даты первых полетов на более ранний срок было принято по многочисленным просьбам потенциальных клиентов, желающих как можно раньше попасть в Европу по более низким тарифам. Самолеты авиакомпании Ryanair будут летать по маршруту Киев-Лондон 5 раз в неделю (все дни, кроме вторников и суббот), а по маршруту Львов-Лондон — 2 раза в неделю (по вторникам и субботам).

В честь анонса, компания запустила акционную распродажу ограниченного количества билетов на сентябрь-октябрь 2017 года по цене от 24,99 евро (719 грн), акция продлится до полуночи понедельника 17 апреля текущего года. Первые самолеты отправятся по маршрутам 5 сентября из Львова и 6 сентября из Киева.

«Приход Ryanair в Украине подтверждает статус нашего государства как части Европы и откроет гражданам новые возможности в доступе к качественному, быстрому, комфортному и доступному передвижению в пространстве», — отметила Татьяна Романовская, генеральный директор Международного аэропорта «Львов» имени Даниила Галицкого.

Источник: Ryanair