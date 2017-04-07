Лоукостер Ryanair запустит рейсы Львов-Берлин на месяц раньше запланированного срока — в сентябре текущего года
Авиакомпания Ryanair положительно отреагировала на новости об утверждении безвизового режима с ЕС и сообщила, что запустит рейс Львов-Берлин на месяц раньше запланированного первоначально срока. Как сообщается на официальном сайте, решение о переносе даты на более ранний срок было принято по многочисленным просьбам потенциальных клиентов, желающих как можно раньше попасть в Европу по более низким тарифам.
Самолеты авиакомпании Ryanair будут летать по маршруту Львов-Берлин дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. В честь данного события компания запустила акционную распродажу ограниченного количества билетов на сентябрь-октябрь 2017 года по цене €19,99 (579 грн), которая продлится до 11 апреля. Судя по расписанию на сайте, первый рейс состоится в пятницу 8 сентября.
Напомним, что первоначально сообщалось о том, что регулярные полеты начнутся с началом зимней навигации — в октябре-ноябре 2017 года.
На первом этапе из Киева Ryanair полетит в Эйндховен (Нидерланды), Манчестер (Англия), Лондон (Станстед, Англия) и Стокгольм (Швеция), а из Львова — в Краков и Вроцлав (Польша), Берлин и Мемминген (Германия), Будапешт (Венгрия), Эйндховен (Нидерланды) и Лондон (Англия).
Источник: Ryanair
- Ryanair (Сордс, графство Дублин, Ирландия) - крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе, основанная в 1985 году ирландским миллионером Тони Райаном, Крисом Райаном и Лиамом Лонерганом.
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- Ryanair обслуживает свыше 1,6 тыс. направлений между 180 аэропортами в 28 европейских странах и Марокко, совершая более 1,6 тыс. рейсов в сутки. Основной аэропорт-хаб для авиакомпании - лондонский Станстед. Наиболее загруженным и прибыльным рейсом авиакомпании является маршрут Лондон - Дублин.
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- Средний тариф авиакомпании составляет 46 евро. Коэффициент загрузки - 93%. Чистая прибыль в 2015 году - 1,24 млрд евро (на 43% больше, чем в 2014 году).