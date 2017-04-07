Лоукостер Ryanair запустит рейсы Львов-Берлин на месяц раньше запланированного срока — в сентябре текущего года

Авиакомпания Ryanair положительно отреагировала на новости об утверждении безвизового режима с ЕС и сообщила, что запустит рейс Львов-Берлин на месяц раньше запланированного первоначально срока. Как сообщается на официальном сайте, решение о переносе даты на более ранний срок было принято по многочисленным просьбам потенциальных клиентов, желающих как можно раньше попасть в Европу по более низким тарифам.

Самолеты авиакомпании Ryanair будут летать по маршруту Львов-Берлин дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. В честь данного события компания запустила акционную распродажу ограниченного количества билетов на сентябрь-октябрь 2017 года по цене €19,99 (579 грн), которая продлится до 11 апреля. Судя по расписанию на сайте, первый рейс состоится в пятницу 8 сентября.

Напомним, что первоначально сообщалось о том, что регулярные полеты начнутся с началом зимней навигации — в октябре-ноябре 2017 года.

На первом этапе из Киева Ryanair полетит в Эйндховен (Нидерланды), Манчестер (Англия), Лондон (Станстед, Англия) и Стокгольм (Швеция), а из Львова — в Краков и Вроцлав (Польша), Берлин и Мемминген (Германия), Будапешт (Венгрия), Эйндховен (Нидерланды) и Лондон (Англия).

Источник: Ryanair