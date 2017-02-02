Luxoft покупает крупную украинскую IT-компанию IntroPro

Компания Luxoft, один из крупнейших IT-работодателей в Украине, объявила о покупке компании IntroPro, которая занимается IT-аутсорсом. Условия сделки не разглашаются, однако известно, что постепенно приобретенная компания будет интегрироваться в Luxoft.

IntroPro была основана в 2008 году, она входит в рейтинг самых крупных IT-компаний Украины, со штатом в 535 сотрудников. У нее есть офисы в Киеве, Лос-Анджелесе и Нью-Джерси. Среди ее клиентов — многие крупнейшие игроки телеком- и медиарынка США и Европы, вроде AT&T, Sky или Verizon. Около 90% дохода компания получает, работая с клиентами телеком- и медиасектора в США.

С точки зрения Luxoft, сделка позволит расширить клиентские предложения для беспроводных, кабельных и спутниковых провайдеров — компания фокусировалась на этой клиентской аудитории последние несколько лет.

«Присоединиться к команде Luxoft — логический шаг для IntroPro, их глобальная платформа предоставления услуг позволит нам работать с более масштабными стратегическими партнерствами», — говорит CEO компании Иван Дианов, комментируя сделку.

«Такие сделки всегда под NDA. Могу сказать, что условия достаточно стандартные для приобретения украинской IT-компании с длительным планом интеграции нового подразделения в глобальную культуру покупателя. Эта интеграция подразумевает новые возможности для команды IntroPro на мировом медиа и телеком-рынке и, конечно, новую экспертизу для компании Luxoft», — отметил Дмитрий Овчаренко, глава компании SBT Systems Ukraine, которая занималась сопровождением сделки.

Источник: AIN