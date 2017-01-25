MacPaw запустила Setapp — альтернативу Mac App Store

Компания MacPaw, офис которой расположен в Киеве, после 12 месяцев разработки и около 1,5 месяца тестирования официально запустила сервис Setapp. Этот проект является альтернативой магазина Mac App Store для компьютеров Apple, но главное его отличие — это не покупка, а подписка на приложения. За $9,99 в месяц пользователь получает доступ ко всем программам, которые есть в Setapp, и при этом в сервисе не будет рекламы, платных апгрейдов и покупок внутри приложений.

На данный момент в Setapp доступна 61 программа, при этом в MacPaw обещают со временем пополнить список, но общее число приложений не превысит 300. Пользователи macOS могут попробовать Setapp первый месяц бесплатно.