Марк Цукерберг назвал «довольно абсурдными» предупреждения Илона Маска и других о конце света из-за искусственного интеллекта

Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг назвал предопределения Илона Маска и других известных личностей Кремниевой долины о потенциальных угрозах, связанных с развитием искусственного интеллекта, «довольно абсурдными». С таким заявлением предприниматель выступил во время недавней видеотрансляции в Facebook Live, сообщает CNBC.

«Искусственный интеллект изменит нашу жизнь в будущем только к лучшему, а сценарии о конце света по причине вышедшего из-под контроля искусственного интеллекта слишком абсурдные», – заявил Цукерберг.

Такого содержания был ответ главы Facebook на вопрос одного участников видеотрансляции, звучавший следующим образом:

«Я посмотрел недавнее интервью с Илоном Маском, где он делился своими большими опасениями, касающимися будущего развития ИИ. Хотелось бы узнать ваши мысли на этот счет, как, по-вашему, ИИ может повлиять на мир?».

В рамках видеотрансляции Facebook Live Цукерберг заявил, что не приветствует нагнетание атмосферы страха вокруг потенциала ИИ.

«У меня свои твердые взгляды по этому вопросу. И я настроен оптимистично. Я думаю, что можно создавать различные вещи, от которых мир будет становится только лучше. И во всем, что касается ИИ, я особенно оптимистичен. Я просто не понимаю скептиков, продвигающих сценарий «судного дня». В определенной степени это довольно безрассудно с их стороны, это сплошной негатив» – отметил глава Facebook.

Цукерберг также заявил, что в ближайшие 5-10 лет ИИ существенно улучшит различные аспекты нашей жизни. Более того, по словам Марка, он уже помогает людям. В качестве примера Цукерберг привел использование ИИ для диагностирования различных заболеваний на зачаточной стадии.

Live grilling in my backyard. Опубліковано Mark Zuckerberg 23 липня 2017 р.

По сути, нынешние откровения Цукерберга можно считать ответом на недавние заявления Илона Маска. Напомним, в ходе своего недавнего выступления на встрече Национальной ассоциации губернаторов в Провиденс, столице штата Род-Айленд предприниматель назвал искусственный интеллект «фундаментальной угрозой» человечеству и заявил о необходимости регулирования его развития. Причем эту линию предприниматель гнет уже давно. Ранее он сравнивал разработки в области ИИ с «призывом демона» и предвещал о различных опасностях, которые сулит развитие ИИ и роботов.

Источник: CNBC