Марк Цукерберг показал прототип перчаток виртуальной реальности Oculus

Главный исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) продемонстрировал новый способ взаимодействия с виртуальным миром, создаваемым при помощи шлема Oculus Rift. Для этого предлагается воспользоваться специальными перчатками Oculus для виртуальной реальности.

Перчатки виртуальной реальности позволят более реалистично взаимодействовать с объектами виртуальной реальности. С их помощью можно рисовать, набирать текст на виртуальной клавиатуре или бросать паутину, как Spider Man.

Марк Цукерберг не поделился какими-либо техническими характеристиками перчаток виртуальной реальности или примерными сроками появления на рынке коммерческого продукта на основе нынешнего прототипа. Приходится довольствоваться лишь одной фотографией. Судя по всему, сами перчатки являются минималистскими, хотя вся конструкция запечатлённой на фотографии системы достаточно громоздкая. Они подключены к шлему Oculus Rift. Вместо обычных внешних сенсоров отслеживания движения система использует комплект сенсоров, напоминающих решения OptiTrack.

Ранее Oculus покупала компании, специализирующиеся на разработке технологий для отслеживания движений рук без использования перчаток. Одним из предыдущих приобретений Oculus является стартап Pebbles Interfaces. Но, судя по всему, от идеи применения перчаток для проектов виртуальной реальности в компании не отказываются.

Источник: The Verge