Марк Цукерберг показал в действии разработанную им систему искусственного интеллекта «Джарвис»

Еще в начале этого года Марк Цукерберг сообщил о своих планах по созданию личного помощника с искусственным интеллектом, призванного облегчить выполнение повседневных задач. Это была его главная цель на этот год. И вот сейчас основатель и глава всем известной социальной сети Facebook опубликовал видео, которое дает представление о возможностях созданной Цукербергом системы.

Изначально Марк говорил, что это будет своего рода интерпретация на тему вымышленного искусственного интеллекта-дворецкого Джарвиса Тони Старка из «Железного человека». Интересно, что Марк решил позаимствовать не только идею, но и имя. Его система тоже называется Джарвис.

«После года работы над написанием кода, знакомьтесь — Джарвис», – написал Марк, представляя собственного высокоинтеллектуального помощника.

After a year of coding, here's Jarvis. Опубліковано Mark Zuckerberg 20 грудня 2016 р.

Разработанный предпринимателем помощник управляет светом, температурой, дверьми, камерами и «умными» устройствами в доме. Возможности Джарвиса Цукерберга достаточно широки: он может приготовить тосты, разбудить детей или открыть ворота перед его автомобилем. Визуализация данных в виртуальной реальности – пополнит список возможностей системы в обозримом будущем.

Взаимодействовать с Джарвисом можно, используя три различных интерфейса: голосовое приложение для iPhone, бота для Facebook Messenger или камеры наблюдения. В систему встроены алгоритмы распознавания и анализа речи и технология распознавания лиц.

В специальной заметке на Facebook Марк подробно описывает ключевые аспекты разработки Джарвиса. Он рассказывает каким невероятным трудом далось объединение всех устройств в единую систему, отдельно выделяя этапы работы над обеспечением функции распознавания речи, распознавания лиц и изображений, разработкой бота для Facebook Messenger, созданием iOS-приложения с поддержкой голосового управления. Также Марк упоминает тот факт, что внутренние библиотеки и инструменты компании во многом ему помогли.

Цукерберг суммарно потратил на создание Jarvis не менее 100 часов своего времени. При этом Марк признает, что он все еще далек от понимания того, как должно работать машинное обучение и сомневается, что дополнительные 1000 часов позволили бы сильно приблизиться к разгадке. Система пока является сырой, часто ошибается и испытывает трудности с распознаванием голосовых команд. Например, предпринимателю пришлось четырежды просить «Джарвиса» выключить свет в комнате, пока система не поняла команду, рассказывает журналист Fast Company, которому посчастливилось побывать у Цукерберга дома и взглянуть на работу системы.

Цукерберг будет развивать систему и дальше — у него есть еще много идей, что в нее можно было бы добавить. В ближайших планах — создание Android-приложения и подключение новых устройств в доме. Затем предприниматель планирует поработать над алгоритмами обучения, а долгосрочной перспективе — понять, как систему можно было бы применять и в других домах.

О своей следующей большой цели на 2017 год предприниматель планирует поведать до конца этого или в первых числах следующего года.

Источник: gsmarena, Facebook (1 и 2), vc.ru