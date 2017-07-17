Marvel Powers United VR – эксклюзив Oculus Rift с героями вселенной Marvel

Вселенная Marvel в скором времени появится на устройствах виртуальной реальности. Во проведения выставки D23 Expo была анонсирована игра Marvel Powers United VR, разработанная компаниями Oculus и Sanzaru Games.

Marvel Powers United VR представляет собой кооперативный экшен, в котором игроки смогут бороться со злом в роли Холка, Капитана Марвел или енота Ракеты. Пользователи смогут совместно выполнять миссии в качестве различных героев. Игра будет эксклюзивом для шлема виртуальной реальности Oculus Rift и получит поддержку контроллера Touch.

Релиз игры Marvel Powers United VR запланирован на 2018 год. На этой неделе во время проведения выставки Comic-Con планируется анонсировать и других игровых персонажей. Вероятно, тогда же будут оглашены дополнительные сведения об игре.

Источник: The Verge