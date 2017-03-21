«Маск — в очередь»: Корейская компания Кokam обсудила с Минэнергоугля и Госэнергоэффективности вопросы строительства резервных хранилищ энергии в Украине

После недавних слов самого Илона Маска о том, что он (теоретически) готов построить в Украине промышленное резервное хранилище энергии, данный сегмент энергетической системы нашей страны получил мощный толчок к развитию. К примеру, вчера представители корейской и шведской делегации успели посетить сразу несколько рабочих встреч, включая совещания в Госэнергоэффективности и Министерстве энергетики и угольной промышленности, на которых представили свои потенциальные возможности в сфере аккумулирования и хранения электроэнергии в Украине. Такие электроаккумулирующие мощности позволят обеспечить устойчивую работу энергосистемы Украины и уменьшить дисбалансы в сети, вызванные неравномерными нагрузками от потребителей и развитием генерации из возобновляемых источников.

В частности, представители корейской компании «КОКАМ» презентовали направления деятельности и возможности для сотрудничества с Украиной, отметив эффективность использования корейских систем хранения электроэнергии. Также проинформировали о развитии пилотного проекта компании «Фри Энерджи Технолоджис» с ГП «НЭК «Укрэнерго» относительно создания электроаккумулирующей станции. Во время встречи министр Игорь Насалик отметил, что такие проекты важны для развития зеленой энергетики, долю которой Украина намерена увеличить в балансе электроэнергии, в соответствии с Национальным планом действий по возобновляемой энергетики на период 2020 года, до 11%.

Он также напомнил, что системы хранения электроэнергии чрезвычайно важны, учитывая большую долю атомной генерации (60%) и потребность энергосистемы Украины в увеличении регулирующих мощностей. Кроме того, Министр отметил, что Украина является экспортером электроэнергии в европейские страны, поэтому внедрение таких проектов обеспечит равномерность электроснабжения. Также он подчеркнул, что Украина заинтересована как в развитии систем хранения электроэнергии, так и в создании производства батарей на территории страны.

Во время встречи с председателем Госэнергоэффективности Сергеем Савчуком были затронуты аналогичные темы. В ходе беседы участники встречи отметили стремительное технологическое развитие данной сферы в мире. В частности, вспомнили о том, что недавно в Калифорнии (США) было установлен крупнейший в мире сетевой «аккумулятор энергии», а в Австралии всемирно известная компания «Tesla Inc.» планирует установить электроаккумулирующую систему общей мощностью 100 МВт, чтобы решить проблему потребности в электроэнергии целого штата.

«Сегодня сфера электрогенерации из возобновляемых источников продолжает развиваться в Украине. На государственном уровне мы создаем благоприятные условия для ускорения темпов развития этой сферы. Например, в прошлом году благодаря усовершенствованной системе «зеленых» тарифов установлено 120 МВт новых мощностей объектов, производящих «зеленую» электроэнергию. Дальнейшее наращивание мощностей в этой сфере дает основания отработать еще один важный вопрос — установку электроаккумулирующих систем как для промышленности, так и для нужд частных домохозяйств», — сообщил Председатель Агентства Сергей Савчук.

По итогам встреч участники договорились о необходимости создания рабочей группы с участием парламентариев, чиновников и экспертов с целью рассмотрения ряда механизмов стимулирования установки электроаккумулирующих систем в Украине.

Источники: Минэнергоугля, Госэнергоэффективности